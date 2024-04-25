hololive成員現蹤台北街頭！巨大「LED宣傳車」巡迴打卡地點曝光
hololive成員即將現蹤台北街頭！2024年hololive 將登上台北流行音樂中心，舉辦 hololive Meet 粉絲見面會，共有6位超人氣 VTuber 將會登台出演，近期主辦 LifeDeCo 及 CAPSULE 更在官方社群公佈了即將於西門町及信義商圈登場的「LED 聲光宣傳車」，讓粉絲能在台北街頭捕捉到6位成員的可愛身影。
記者潘毅／綜合報導
「hololive Meet at Taipei 2024」活動確定將於5月11日在台北流行音樂中心舉行，日前官方已經陸續揭露要登台出演的成員，包含holoID組的Kobo Kanaeru、holoEN組的IRyS 、Hakos Baelz以及雙胞胎Fuwa ＆ Moco姊妹，以及壓軸成員「鯊皇」Gawr Gura。
本次「LED 聲光宣傳車」除了能夠看到包含六位 VTuber 的主視覺外，車體另一側將運用 LED 螢幕持續輪播本次活動的宣傳影片以及多首 VTuber 們的歌曲 MV，讓粉絲一次看個夠。此外，近期主辦也公布了一樓 VIP 特區「1v1 見面會」線上登記抽選辦法，將有 25 位粉絲獲得和 VTuber 一對一互動的機會。
hololive Meet 的活動宣傳車也將於明（26）日正式開跑，每週一到四在信義商圈，每週五到日在西門町商圈巡迴，每日將停留三處定點供粉絲拍照打卡，讓粉絲在見面會前就能提前感受活動盛況！
「hololive Meet SUPER KARAOKE PARTY @ TAIPEI 2024」將於 本週六（4/27）透過 KKTIX 正式開放售票，本次見面會採「實名制認證＋問答驗證」方式售票，有效防止黃牛轉售的情況。
hololive Meet SUPER KARAOKE PARTY @ TAIPEI 2024 粉絲見面會活動資訊
演出時間：5/11（六）16：30入場 / 18：00 開演（演出時間三小時）
演出地點：臺北流行音樂中心 表演廳（台北市南港區市民大道 8 段 99 號）
售票時間：4/27 (六) 12：00「實名制認證+問答驗證」
售票系統：KKTIX（購票網址將於 4/26 在 Facebook 及 X 公告）
活動官方粉絲專頁：
注意事項：本次活動為 KARAOKE 主題的粉絲見面會 ，非 3D 演唱會。