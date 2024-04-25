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湖人0:2陷出局絕境！Anthony Davis怒批攻守失序　主帥：我不同意

▲洛杉磯湖人以103：114遭丹佛金塊在下半場逆轉，湖人明星中鋒「AD」Anthony Davis賽後說出重話，認為球隊打得很散漫。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人以103：114遭丹佛金塊在下半場逆轉，湖人明星中鋒「AD」Anthony Davis賽後說出重話，認為球隊打得很散漫。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

洛杉磯湖人隊在NBA季後賽首輪G2面對丹佛金塊慘遭絕殺，在系列賽處於0：2落後。賽後，湖人球星「濃眉」Anthony Davis顯然對2連敗相當失望，批評球隊進攻、防守失序，對於子弟兵的不滿情緒，湖人主帥Darvin Ham表示，「我尊重AD的看法，但並不同意他所說的。」

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AD在賽後表示：「我們有時候攻守都不知道在做什麼，這也讓我們付出了代價，我們還有兩天時間可以準備，並在26日比賽中贏下第三戰。」金塊Jamal Murray投進絕殺球，防守的人正是AD，對於這一球的防守，他僅回了一句：「他投進了。」

湖人主帥Ham在受訪時回應：「比賽有時候不如預期，球員間會產生出挫敗感，但我不認為是因為我們不夠好，教練團擁有非凡的知識與專注，在練習、投籃訓練、觀看比賽影片等方面，教練團都表現出高度的專業和組織性。」

關於子弟兵的批評，主帥Ham表示能理解，但他不同意AD的看法：「我認為那是出於情緒的發言，那是一場情緒高漲的比賽，以那樣的方式結束確實令人失望，針對他的看法，我尊重但不同意。」

目前湖人對戰金塊吞下10連敗，且在季後賽面臨著0勝2敗不利局面，若G3再次敗給金塊，將面臨背水一戰的絕境。「詹皇」LeBron James表示：「現在的心態是如何『捍衛主場』，並全力專注於即將到來的第3戰。」

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