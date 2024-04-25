大谷翔平被盜5億沒差！不受水原醜聞影響 外媒揭代言收入逾21億
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平日前經歷水原一平詐欺案，遭竊取超過1600萬美元（約新台幣5.2億）。帳戶憑空消失如此龐大的金額，而大谷本人卻毫不知情，也令外界十分納悶。結合日媒《full count》針對大谷翔平場外收入的整理，估算年薪高達6500萬美元（約新台幣21.2億元），以被盜走的5.2億相比，可說是小巫見大巫。
實習記者掌聿嘉／綜合報導
大谷翔平2023年與道奇球團簽下史詩級合約「10年7億美元（約新台幣220億元）」，不過大谷與球團達成協議，根據美聯社消息，在這10年裡他只先領2000萬美元，剩下的6.8億美元將自2034年至2043年採無息支付。
不過身為世界頂級球星的大谷翔平，代言、廣告機會不計其數。根據日媒《full count》報導，近期大谷與一家專為棒球等運動，開發彈道測量和分析設備的公司Rhapsode合作，擔任其技術大使。此外，年初還與遊戲公司Konami合作，為其旗下遊戲代言。
在水原依平涉賭案爆發後，原本與大谷合作的品牌皆未取消合約關係，包括 Seiko Watch、Panini、Oakley 等20家品牌公司。根據《洛杉磯時報》的 Bill Shaikin報導，大谷翔平2024 年的代言收入為6,500 萬美元，狠甩排名第二Bryce Harper的700 萬美元，與第三Aaron Judge的600 萬美元。