母親節最強孝親機「iPhone 13折1.5萬」！MacBook Air M3開賣中

德誼數位搶攻母親節，今起推出MacBook Air M3 搭購指定門號方案現折1.8萬，且全系列舊換新再折10%；另推限量iPhone13最高省1萬5240元，但詳細的折扣方案官方尚未公佈，不買手機、電腦的話，在指定百貨門市可享音響買大送小。
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2024年母親節檔期即將到來，Apple經銷商德誼數位即日起推出一系列優惠。搭載全新M3晶片的MacBook Air M3搭配指定門號方案現折1萬8000元、加保Apple Care＋指定保險方案享主機9.5折或送4990配件禮包。此外，更提供舊換新專屬折扣，MacBook 全系列舊換新再加碼10%、MacBook周邊加購優惠。
另外，想買孝親機正是時候，德誼祭出iPhone 13優惠最高現省1萬5240元，手機只需要萬元就能買到，相當好入手，會是母親節相當適合的孝親機，但數量有限，售完即止。同時，整個5月，至全台門市購買iPhone 14/15 全系列贈指定手機殼與保護貼，可立即省下2760元；Apple Watch的部分，全系列加購二年期保險，贈指定保護殼；Apple Watch Series 9 現折500元 ; Apple Watch SE 現折250；iPad 全系列搭指定保險現折1000元。
百貨門市也有相關優惠，指定門市即日起至5月31日止，購買Marshall Willen 攜帶式喇叭現折500元、亞果元素Gravity C2行動電源享特價990元，購買Harman Kardon Go + Play 3送Ultimate Ears WONDERBOOM 3；買Mageasy全系列錶帶送Mageasy掛繩。