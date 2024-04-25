2萬點掰掰！台股大跌逾200點　機器人、觀光、營建股逆勢走高

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權值股全數走弱，權王台積電開盤下跌13元，隨後在賣單調節下走低，終場下跌17元或2.17%、收在766元；鴻海也同步走低，終場下跌4.5元或2.88%、收在151.5元；明日召開法說會的聯發科，今日接連被外資看衰後市表現，因此拖累股價盤中跳水走低，終場下跌29元或2.87%、收在981元，好不容易站上的千元關卡再度說再見。
人氣聚焦股AI族群今日走跌，勤誠、華擎、緯創、技嘉下跌逾3%，晟銘電、研華、奇鋐、昆盈、和碩、英業達、華碩等都下跌超過2%。
不過還是有族群逆勢抗跌，首先是類股指數漲幅亞軍的營建股，今日上漲超過1.7%，大將亮燈漲停，宏璟、達麗上漲逾8%，國產、曜越、三發地產、遠雄上漲逾7%，國建、潤泰材等等也上漲逾4%。
此外，機器人概念股也有表現，近期輝達執行長黃仁勳在參加美國大型半導體軟體公司Cadence舉辦的CadenceLIVE 2024大會時表示，未來人形機器人將成主流，製造成本可能較市場預期還要低許多。帶動機器人概念股再成為盤面焦點，三聯、所羅門亮燈漲停，義隆上漲逾4%，新漢上漲逾3%。
觀光概念股也同樣續強，受惠於中國國家主席習近平日前在「馬習二會」上，釋出兩岸旅遊政策可能改變的訊號。對此，國台辦則回應稱，中方將採取積極措施，推動包括旅遊在內的兩岸各領域的合作，激勵相關族群上攻，亞都、燦星旅、五福攻上漲停，劍湖山上漲6%，易飛網上漲逾4%。