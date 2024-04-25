變頻冷氣「內行不只會裝日立」！老闆招了2品牌：師傅之間的秘密

不斷更新／下班注意！高雄等3縣市「大雷雨警戒」　嘉義山區暴雨

▲中南部暴雨來襲，中央氣象署也即時發布「大雷雨即時訊息」和災防告警資訊。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲中南部暴雨來襲，中央氣象署也即時發布「大雷雨即時訊息」和災防告警資訊。（圖／翻攝自中央氣象署）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（25）日另一鋒面逐漸接近，天氣不穩定，降雨範圍廣，西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生。尤其是台中以南暴雨來襲，中央氣象署也發布「大雷雨即時訊息」和災防告警資訊，示警區域指現在正在或未來可能受雷雨胞影響而有強降雨、強陣風、雷擊或冰雹現象發生之地區。

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中央氣象署發布大雷雨即時訊息，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

🟡大雷雨即時訊息不斷更新

⚠️嘉義市、嘉義縣、雲林縣，發布時間14:46，持續至15:45

📍嘉義市：東區、西區
📍嘉義縣：大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、鹿草鄉、太保市、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉
📍雲林縣：斗南鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、元長鄉、大林鎮

⚠️高雄市、雲林縣、南投縣、嘉義縣，發布時間14:49，持續至15:45

📍南投縣：竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉、古坑鄉
📍嘉義縣：中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉
📍高雄市：桃源區、那瑪夏區

⚠️山區暴雨，發布時間14:49，持續至16:49

📍嘉義縣：番路鄉、大埔鄉

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