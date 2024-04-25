周志豪宣布投入NBA選秀！本賽季率普渡闖冠軍戰　有望首輪就獲選

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今年的NBA選秀是外界公認的「選秀小年」，沒有太多具備即戰力等級的選手，但仍舊是話題滿滿，包含「詹皇」LeBron James的兒子Bronny James，以及普渡大學的周志豪（Zach Edey）、「肯塔基」雙星Dillingham、Reed Sheppard等人都要投入選秀。
而周志豪在瘋三決賽的表現相當亮眼，場場都能夠有穩定輸出，平均貢獻29.5分、14.5籃板、1.8助攻、1.8阻攻，但是周志豪的打法偏向傳統型苦工型中鋒，多半在禁區討生活，外線能力是他的一大隱憂，同時相較於現今NBA快速的球風，屬於反潮流，同時他21歲的年紀也偏大，進入聯盟後要再轉型屬實困難。
許多專家與球探認為，若是周志豪前2年投入選秀，選秀順位大概只能落在二輪末位置。不過由於今年是選秀小年，若有球隊缺少傳統型的中鋒，或許會願意在前段順位，嘗試選擇周志豪當作「福袋」來開箱，而周的選秀順位也隨著他的好表現，一路扶搖直上，過去也被美媒《ESPN》預估，會在首輪第13順位被挑中。
現年21歲的周志豪，224公分的身高即使放在NBA仍具備優勢，在場上不但相當顯眼，也能在禁區帶給對手不小的嚇阻力。此外，周志豪也曾在去年代表加拿大出征世界盃籃球賽，並隨隊擊敗美國隊拿下銅牌成績，周志豪也在今年大學賽季結束後，正式宣布挑戰更高層級的舞台，周志豪頂著NCAA第一人的頭銜，選秀順位以及進到NBA後能繳出怎樣的表現，外界也相當期待與關注。
周志豪(Zach Edey)小檔案：
生日：2002年5月14日（21歲）
身高：224公分
體重：136公斤
國籍：加拿大
最高學歷：普渡大學（Purdue University）
特殊經歷：U19加拿大國手、2023世界杯籃球賽加拿大國手
（以上資訊來自：NOWnews記者整理）
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