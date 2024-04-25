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周志豪宣布投入NBA選秀！本賽季率普渡闖冠軍戰　有望首輪就獲選

▲華裔中鋒周志豪（Zach Edey）是今年NCAA賽場上一大驚奇之一，他也在稍早宣布，將投入今年的NBA選秀。（圖／美聯社／達志影像）
▲華裔中鋒周志豪（Zach Edey）是今年NCAA賽場上一大驚奇之一，他也在稍早宣布，將投入今年的NBA選秀。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國NCAA普渡大學中鋒「小姚明」周志豪(Zach Edey)，稍早正式宣布將投入今年的2024年NBA選秀會，引發不小關注。有著華裔身分的周志豪，被許多專家視為繼「中國巨塔」姚明之後，下一個能在NBA打出名堂的亞洲中鋒，周志豪靠著本賽季在普渡大學的好表現，甚至幫助球隊一路過關斬將殺入冠軍戰，也被點名有望在首輪就能夠獲選，甚至擠進樂透區都有可能。

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今年的NBA選秀是外界公認的「選秀小年」，沒有太多具備即戰力等級的選手，但仍舊是話題滿滿，包含「詹皇」LeBron James的兒子Bronny James，以及普渡大學的周志豪（Zach Edey）、「肯塔基」雙星Dillingham、Reed Sheppard等人都要投入選秀。

而周志豪在瘋三決賽的表現相當亮眼，場場都能夠有穩定輸出，平均貢獻29.5分、14.5籃板、1.8助攻、1.8阻攻，但是周志豪的打法偏向傳統型苦工型中鋒，多半在禁區討生活，外線能力是他的一大隱憂，同時相較於現今NBA快速的球風，屬於反潮流，同時他21歲的年紀也偏大，進入聯盟後要再轉型屬實困難。

▲NCAA普渡大學「周俠客」周志豪孤掌難鳴，冠軍戰上他爆砍37分10籃板，仍無緣率領普渡奪下隊史首座NCAA冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲NCAA普渡大學「周俠客」周志豪孤掌難鳴，冠軍戰上他爆砍37分10籃板，仍無緣率領普渡奪下隊史首座NCAA冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
許多專家與球探認為，若是周志豪前2年投入選秀，選秀順位大概只能落在二輪末位置。不過由於今年是選秀小年，若有球隊缺少傳統型的中鋒，或許會願意在前段順位，嘗試選擇周志豪當作「福袋」來開箱，而周的選秀順位也隨著他的好表現，一路扶搖直上，過去也被美媒《ESPN》預估，會在首輪第13順位被挑中。

現年21歲的周志豪，224公分的身高即使放在NBA仍具備優勢，在場上不但相當顯眼，也能在禁區帶給對手不小的嚇阻力。此外，周志豪也曾在去年代表加拿大出征世界盃籃球賽，並隨隊擊敗美國隊拿下銅牌成績，周志豪也在今年大學賽季結束後，正式宣布挑戰更高層級的舞台，周志豪頂著NCAA第一人的頭銜，選秀順位以及進到NBA後能繳出怎樣的表現，外界也相當期待與關注。
 

周志豪(Zach Edey)小檔案：

生日：2002年5月14日（21歲）

身高：224公分

體重：136公斤

國籍：加拿大

最高學歷：普渡大學（Purdue University）

特殊經歷：U19加拿大國手、2023世界杯籃球賽加拿大國手

（以上資訊來自：NOWnews記者整理）

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