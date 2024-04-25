Lulu驚傳婚事告吹！萬秀金孫深夜認「各自安好」：感情是兩人私事

金秀賢露金智媛最愛手臂「賣手錶」！路人經過超激動：白賢祐好帥

▲金秀賢擺出《淚之女王》的手勢，以及秀出劇中金智媛最愛的手臂擺拍。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube）
▲金秀賢擺出《淚之女王》的手勢，以及秀出劇中金智媛最愛的手臂擺拍。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓劇《淚之女王》熱播中，參演要角金秀賢、金智媛、朴成焄、郭東延、李主儐人氣通通三級跳，金秀賢今（25）日因此受邀出席瑞士鐘錶活動，場上秀出《淚之女王》裡「洪海仁（金智媛飾演角色）最愛的手臂」之外，他還變成「眼淚王子」擺拍，電暈一旁路人忍不住喊：「喔..長得好帥...」笑翻眾人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼《淚之女王》最新一集中，金智媛（上圖右）不滿金秀賢秀出結實手臂，被周遭女性看光；金秀賢出席活動時將袖子捲起擺拍。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube、tvN官網）
▲▼《淚之女王》最新一集中，金智媛（上圖右）不滿金秀賢秀出結實手臂，被周遭女性看光；金秀賢出席活動時將袖子捲起擺拍。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube、tvN官網）
▲▼《淚之女王》最新一集中，金智媛（上圖右）不滿金秀賢秀出結實手臂，被周遭女性看光；金秀賢出席活動時將袖子捲起擺拍。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube、tvN官網）
 
金秀賢穿一身全黑正裝出席活動，他把襯衫袖子往上捲，秀出《淚之女王》中，「老婆」金智媛最愛的性感手臂擺拍，期間有男粉在樓上高喊：「白賢祐（金秀賢飾演角色）好帥！」金秀賢一臉正經看著前方攝影機，嘴裡不忘大喊「謝謝」致謝對方。

媒體要求金秀賢把食指放在眼角，擺出「眼淚王子」的姿勢，金秀賢覺得荒唐好笑，但依舊親民照做，此時一旁女性忍不住脫口：「喔..長得好帥...」金秀賢再度回應：「喔，謝謝！」他對於全場要求來者不拒，總計露臉3分半讓記者拍好拍滿。

金秀賢、金智媛主演的《淚之女王》本週末（4／28）播出完結篇，此外還有2集特輯，將於結局後一週的5月4日、5日公開，金秀賢、金智媛是否突破難關在一起，屆時可至Netflix收看。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

「金秀賢、金智媛會結婚」？算命師嚇傻：成為第2個玄彬、孫藝真

《淚之女王》金智媛失憶了！金秀賢哭到氣喘腳軟　神場面嚇到觀眾

《淚之女王》朴成焄有夠心機！路人怒嗆：誰准你從水泥裡爬出來？

雷／《淚之女王》結局片花曝光！金智媛茫然探監金秀賢　劇迷崩潰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞