金秀賢露金智媛最愛手臂「賣手錶」！路人經過超激動：白賢祐好帥
韓劇《淚之女王》熱播中，參演要角金秀賢、金智媛、朴成焄、郭東延、李主儐人氣通通三級跳，金秀賢今（25）日因此受邀出席瑞士鐘錶活動，場上秀出《淚之女王》裡「洪海仁（金智媛飾演角色）最愛的手臂」之外，他還變成「眼淚王子」擺拍，電暈一旁路人忍不住喊：「喔..長得好帥...」笑翻眾人。
記者陳雅蘭／綜合報導
金秀賢穿一身全黑正裝出席活動，他把襯衫袖子往上捲，秀出《淚之女王》中，「老婆」金智媛最愛的性感手臂擺拍，期間有男粉在樓上高喊：「白賢祐（金秀賢飾演角色）好帥！」金秀賢一臉正經看著前方攝影機，嘴裡不忘大喊「謝謝」致謝對方。
媒體要求金秀賢把食指放在眼角，擺出「眼淚王子」的姿勢，金秀賢覺得荒唐好笑，但依舊親民照做，此時一旁女性忍不住脫口：「喔..長得好帥...」金秀賢再度回應：「喔，謝謝！」他對於全場要求來者不拒，總計露臉3分半讓記者拍好拍滿。
金秀賢、金智媛主演的《淚之女王》本週末（4／28）播出完結篇，此外還有2集特輯，將於結局後一週的5月4日、5日公開，金秀賢、金智媛是否突破難關在一起，屆時可至Netflix收看。
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