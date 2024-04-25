他點名藍「3大咖」不退場2028恐泡湯 藍委急緩頰：大家都有貢獻
前立委沈富雄日前直言，前總統馬英九、國民黨立委傅崐萁和國民黨主席朱立倫這「3大咖」若不退場，國民黨2028也不用想再戰。對此，國民黨立委萬美玲今（25）日《NOWnews今日新聞》節目《鄉民大學問》中指出，這些人在黨內都有一定貢獻，沒有退場問題，但尊重他的說法；台北市議員鍾沛君也笑說，選票就是最好的過濾，「大佬通常都會有驚人的下標，我尊重啦！」
記者林怡昕／台北報導
沈富雄日前在臉書發文直言，馬英九遊了一趟故國，祭了炎黃二帝，回來替中國國家主席習近平遞所謂「橄欖枝」，傅崐萁不甘寂寞，會期中帶著一小群「嘍囉」上北京城叫賣觀光和水果，朱立倫更是妙語如珠，稱「執政黨做不到的交流我們來」，直言「3位傻呼呼的傢伙再不退場，2028已經未戰先泡湯了！」
對此，資深媒體人黃暐瀚、萬美玲、鍾沛君今天出席《NOWnews今日新聞》節目《鄉民大學問》，萬美玲回應，任何在黨內的人，過去到現在都很多付出，都是國民黨的資產，沈富雄點名的這三位，在黨內都有一定貢獻，沒有退場問題，但尊重他的說法。
鍾沛君也贊同萬美玲，並且尊重沈富雄說法，黨內會有這樣的選擇，不敢說多數或是全部， 一定還有人支持這些人的做法，接下來選票就是最好的過濾，「大佬通常都會有驚人的下標，我尊重啦！」