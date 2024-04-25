財政部稅額試算通知書4/25掛號寄出 「這3類人」線上自行下載
5月報稅季即將到來，財政部表示，綜所稅申報符合稅額試算服務者，稅務試算通知書及相關書表在今（25）日已經掛號寄出，不過，有3類對象符合稅額試算服務，會收到簡訊或郵簡通知，需自行到財政部電子申報繳稅服務網查詢下載稅額試算書表。
記者魏妤庭／台北報導
財政部表示，有3類符合稅額試算服務對象，會收到簡訊或郵簡通知，需自行到財政部電子申報繳稅服務網查詢，並下載稅額試算書表。這3類對象包含：1.去年自行以憑證或行動電話認證辦理稅額試算線上登錄完成申報；2.若40歲（含）以下且非屬身心障礙或身心失能者；3.若41歲到69歲且非屬身心障礙或身心失能者，去年自行以身分證統一編號加上線上驗證碼線上登錄完成申報，且今年為不繳不退案件。
除了稅額試算通知書及相關書表外，財政部提醒，收到稅額試算通知書後，先詳細閱讀確認試算內容是否正確，並判斷是繳稅、退稅、不繳不退後，再同意繳稅或回復確認完成。倘若不同意內容就可以自行在網路上報稅即可。
若沒有收到，財政部表示，則可先查詢是否適用試算服務，若有適用卻沒收到，可就近任一國稅局申請補發，也可以自行網路報稅。沒適用則自行網路報稅，在線上或手機版報稅系統新增「查調資料稅額估算表」，通過身分驗證登入，下載試算申報明細查看，再返回系統完成申報步驟。