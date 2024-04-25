台股震盪心驚驚！專家曝股市進入修正 預期「還會再有高點」
台股近日於2萬點上下震盪，美股指數24日收紅，卻沒有同步激勵台股今（25）日表現，大型權值股如台積電、鴻海等紛紛下跌，加權指數開低走低，終場大跌274點，收在19857點，再度失守2萬大關，跌幅1.36%，成交金額新台幣3597億元。
記者鄭妤安/台北報導
台經院院長張建一表示，台股如今呈現修正狀態，年線乖離逾2成，他預測指數還會有高點，因為還看不到泡沫，引述和碩董事長童子賢所言「未來除了台積電，還會有愈來愈多潛力股」，AI現在大部分還是B2B，將來會變成B2C，並擴大應用至傳產，故AI相關支撐還會持續一段時間。 若股市疲軟，代表經濟不好或是有黑天鵝現象，在Fed準備收回資金的情況下，外資持股比重會下降，本土資金持有會持續墊高。
金融市場波動大，針對新台幣匯率走弱，張建一表示是「美元太強」，相較於其他亞幣，台幣仍舊不差。景氣預測中心主任孫明德強調，金融市場震盪與供需有關，過往都是股匯齊漲，今年日本、土耳其、阿根廷以及台灣等皆呈現股匯市不同調。
台經院今日預測今年台灣經濟成長呈現「內外皆溫」，將全年經濟成長率拉高到3.29%，然而，消費者物價指數將衝破2%通膨警戒線。