無人拉麵店掀熱潮！阿啾西拉麵圖書館插旗台南搶外食市場
在韓國造成風潮的「24小時無人拉麵店」，去年8月由業者首度引進台灣，短短半年遍地開花。台灣首創引進韓國拉麵圖書館概念的「Ajussi阿啾西拉麵圖書館」，繼台北和高雄後，近日也插旗台南市永康區，搶攻外食族餐飲市場。
記者陳美嘉／台南報導
標榜和韓國同步的「阿啾西拉麵圖書館」台南旗艦店設在永康奇美路橋旁，24小時營業，提供應有盡有的拉麵種類和免費的韓式小菜，消費者只需將麵體與粉包放入碗中，再按下「自助煮麵機」按鈕就會自動出水，跟著步驟操作並注意煮麵機上的提醒時間，完全不需要擔心麵煮到糊掉。另外，「阿啾西拉麵圖書館」也特別建置廚餘回收系統，有效改善無人商店為人詬病的髒亂問題。
值得一提的是，「阿啾西拉麵圖書館」五顏六色的拉麵牆，就像圖書館書架，不但吸睛也很療癒，成為不少人打卡自拍的熱點。
店內提供多款韓國拉麵、台式泡麵及日本泡麵，並免費供應不定期變換的六種配菜，還可自選加購豬肉片、雞蛋、起司片，搭配自助式煮麵機，輕鬆做出一碗個人化拉麵。除了受到饕客歡迎，「無人拉麵店」的商業模式，大幅節約人力成本，也吸引不少斜槓青年選擇加盟。
Ajussi阿啾西拉麵圖書館創辦人指出，去年跨足開起新興的無人拉麵店，就是看好這個行業未來商機，目前有超過30家正在洽談加盟中，有信心在短期內把Ajussi拉麵圖書館做成台灣無人拉麵店的第一品牌。