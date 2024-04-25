湖人再輸就沒退路！G3關鍵戰兩大悍將缺陣添變數 詹皇下達必勝令
NBA季後賽洛杉磯湖人隊將於明（26）日G3回到主場迎戰衛冕軍金塊，目前湖人已經在該系列賽陷入0：2落後，這一場比賽對湖人來說至關重要，但陣中前鋒Jarred Vanderbilt和中鋒Christian Wood確定將缺席這場關鍵戰役，「詹皇」LeBron James也向隊友下達必勝令。
記者路皓惟/綜合報導
Vanderbilt自2月1日起因右腳中部扭傷而缺席賽事，而Wood則在2月14日進行膝蓋鏡檢手術後未再上場，Vanderbilt的防守能力能夠為球隊帶來幫助，而Wood在進攻或籃板鞏固上也能有一定的貢獻，兩位球員的缺陣影響湖人戰力。
目前為止，湖人隊的替補球員在系列賽幾乎沒有太多貢獻，Taurean Prince是前兩場唯一得分的替補球員，湖人必須有其他球員挺身而出，幫忙分擔先發球員的壓力，尤其是 LeBron James 和 Anthony Davis。
在目前0勝2敗不利的局面下，G3湖人詹皇、Anthony Davis都將繼續上陣，詹皇更下達必勝令，誓言捍衛主場，「我們必須要命中每一次三分球空檔，只有把握住機會我們才有贏球的可能，並且我們要在攻防轉換之間要打得更快一點，我們要利用擋拆更多的去攻擊Jokic。」
湖人隊一直在強調專注於眼前的G3，D’Angelo Russell表示：「就像我所說的，我喜歡目前球隊的狀態，我們做了很多正確的事情，給了我們整晚贏得比賽的機會，最後勝敗取決於一些我們真的無法控制的事，但我喜歡大家的鬥志。」
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