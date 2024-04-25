李芷婷「無罩入鏡」被勸遮點！無奈認不舒服：激凸是正常生理現象
23歲歌手李芷婷以堅強演唱實力走紅，個性直率大方的她不時會在社群平台和粉絲互動，分享日常生活。昨（24）日李芷婷上傳一段影片介紹甜點，卻因為胸前激凸引起網友討論，對此，她也無奈回應，「如果我已感到無所謂，又何不脫下束縛自在的生活就好？」
記者吳昕蓓／綜合報導
李芷婷在IG限時動態上傳一段影片，只見她身穿藍色針織小背心，戴著眼鏡，頭髮隨意紮起馬尾，打扮十分居家隨性，分享吃栗子蘇的心得，卻有網友將重點放在她胸前凸起的兩點，在這段畫面曝光後，她便收到許多男網友的私訊，「激凸了」、「手要遮著」、「A罩杯B罩杯」、「深夜福利」。
這讓李芷婷感覺很無奈，她發文透露，雖然這些評論可能是出於善意提醒，但他們無心的一句話還是讓她心裡不太舒服，「因為我認為女生在家不穿內衣很平常，出門在外選擇不穿內衣也很正常，不穿內衣是自己的選擇，就跟晚餐我想選擇什麼菜色、想穿什麼衣服一樣」。
李芷婷認為這根本不是需要特別被提出來的事，直言激凸是很正常的生理現象，雖然她能理解在在言論自由的社會，每個人都有表達觀點的權利，她知道一定會有人質疑：「妳自己要露的還不怕別人評論？」她也透露自己的想法，「如果今天穿上內衣讓我有束縛感，為什麼要因為害怕眼光而強迫穿上？」
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