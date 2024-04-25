暢遊台中景點更便利　台灣好行增開「大雪山線」

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中市府觀旅局長陳美秀表示，因現行前往大雪山線的公車，無法由交通節點豐原火車站搭車，僅限於東勢轉車前往。為讓旅客前往大雪山旅遊更便利，市府積極爭取交通部觀光署補助，新增台灣好行大雪山線，並將出發點規劃在豐原轉運中心，以便旅客轉乘。觀旅局努力與交通局、客運業者、農業部林業及自然保育署、大雪山在地業者等正籌設中，預計於今年下半年開駛。
陳美秀補充說，此路線從豐原轉運中心出發、主要行經東豐自行車綠廊、下土牛、東勢、橫嶺山步道、鳶嘴山登山口、大雪山國家森林遊樂區等站，喜愛登山健行、騎乘腳踏車的旅客，絕對不能錯過。此路線平日至少4班車；假日至少8班車，期待未來上路後為當地注入更多觀光活水，提升沿線經濟效益。
觀旅局表示，台中目前共有2條台灣好行路線，加上4條台中觀光公車，包含串聯都會區的11路台中時尚城中城線、串接豐原后里地區的888路豐后線、前往海線的309高美線、以泡湯健行為特色的153谷關線、以大坑風景區為特色的66副大坑線、以及一覽霧峰林家、光復新村等景點的151阿罩霧線，加上本次新增開闢的大雪山線，共計7條路線，形成綿密的觀光路網。
此外，更整合多元運具，提供完善的行旅服務，各路線皆可與高鐵台中站、台鐵或台中捷運等重要轉運節點串接，旅客也可結合YouBike深度探訪台中。