黃珊珊批「北士科案」誤導視聽 蔣萬安酸：當事人不用太緊張
前台北市長柯文哲任內的北士科T17、T18地上權案延燒，台北市副市長李四川日前稱，T17、T18以「最低價」得標，引發前北市府團隊不滿，前台北市副市長黃珊珊痛批誤導視聽，並以內湖潭美段設定地上權案權利金降幅達16.1%舉例。台北市長蔣萬安今（25）日反酸，當事人都不用太過緊張，也不用提前焦慮。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安出席幼兒STEAM創思中心開幕記者會，媒體詢問黃珊珊質疑北市府故意誤導視聽，批評說北市好像有點事後諸葛，蔣萬安回應說，其實當事人都不用太過緊張，也不用提前焦慮，然後急著把別的標案拉進來，市政府的立場非常清楚，各界有疑慮，就是請政風進行調查，靜待結果出來。大家都會希望能夠真相水落石出，沒有問題就還當事人清白，相關的調查結果也希望能夠給市民朋友一個清楚的交代跟說明。
蔣萬安說，現在正在進行的潭美段，它也是被切成分開分成2塊，但是他們2塊相關的處理方式都是一致的。既然外界會有疑慮的是北士科T16這一塊以及隔壁的T17、18，它們的處理方式完全不一樣，一邊需要投資計劃書，另一邊T17、18不用投資計畫書，所以這個部分都希望能夠釐清相關的事實，然後讓調查的結果事實完整的呈現。
媒體詢問，5月10號是否要到議會針對大巨蛋還有北士科等等爭議來做備詢?會不會覺得說又在替前朝市府來收拾爛攤?蔣萬安說，尊重議會的決議。那議會或是外界對於這幾個這些市府的案子，它的決策過程有疑慮，都會就所知的到議會接受質詢，向議會做清楚的報告。