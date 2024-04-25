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最高可貸200萬！勞動部助微型創業　她搖出中部首家24小時飲料店

▲勞動部推動「微型創業鳳凰貸款」，女青年搖出中部首家24小時飲料店。（圖／勞動部提供）
▲勞動部推動「微型創業鳳凰貸款」，女青年搖出中部首家24小時飲料店。（圖／勞動部提供）

記者李琦瑋／台北報導

為協助青年穩健創業，勞動部推動「微型創業鳳凰貸款」，可申貸額度最高200萬元，29歲的女青年金淑萍透過貸款，以及勞動力發展署中彰投分署的創業評估、研習、顧問諮詢輔導等一條龍服務，創立中部首家24小時手搖飲品店，經營1年多的她未來計劃將事業擴展成連鎖加盟，為更多青年提供工作機會。

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勞動力發展署中彰投分署透過創業評估、創業研習、顧問諮詢輔導等一條龍服務，協助想創業青年縮短摸索期，踏實穩健朝創業之路邁進；鑑於近2年中部地區青年創業人數倍增，中分署更為青年開辦免費的創業系列課程，協助提升創新思維及競爭力。

中彰投分署表示，中彰投地區111年迄今有超過3200人參加創業課程，其中該署特別針對年輕人關注創業議題，設計專屬的系列課程，課程內容豐富，包含創業風險評估、財務規劃、商品行銷組合以及計畫書撰寫等，讓青年參加人數成長3成；另搭配提供的青年創業輔導陪伴機制，申請輔導的青年人數也較過往增加1倍。

中彰投分署提到，金淑萍就學時期在飲料店打工學會了各式茶飲的調製技術，畢業後隨長輩在市場販售水果，又累積了快速成交的技巧及對時令水果的敏感度，更因興趣而學習許多連鎖體系的經營技巧，進而開啟她創業的決心。

中彰投分署表示，在111年疫情期間，金淑萍看準開店成本較低，成立了中部地區首家24小時營業的手搖飲品店「金富貴茶行－LOCAL TEA茶飲」，並針對她創業最不擅長、自信最薄弱的環節利潤估算及商業稅務等部分，報名參加中分署的創業輔導，透過專業創業輔導顧問提供的財務、經營管理等面向的輔導服務。

中彰投分署說，金淑萍學習到損益平衡計算、成本攤提概念與稅法等新知，並透過申請勞動部「微型創業鳳凰貸款」獲得資金挹注，逐漸建立穩健的基礎，並一步規劃拓展連鎖事業，期望和更多年輕人一起分享創業的甜美果實。

中彰投分署擁有數十名專業創業輔導顧問可提供多面向協助，可陪伴創業者穩定經營及多元發展，詳情及相關活動報名可洽免付費專線：0800-092-957或上微型創業鳯凰網站查詢。

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