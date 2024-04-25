經濟部長王美花卸任後去向引關注！傳將接獨立董事 台新金回應了
經濟部長王美花，即將在520卸任，今（25）日傳出她獲台新金控董事長吳東亮力邀，卸任後將轉任台新金控獨立董事。對此，王美花未否認傳聞，僅透過辦公室回應，目前就是做好經濟部工作，妥善交接相關業務，而台新金則對此回應，公司獨董候選人名單將於下周四（5月2日）董事會討論及確認，之後會再向外界公告。
記者林莞茜／綜合報導
台新金過去就曾邀請卸任經濟部長擔任獨立董事，像是早在2007年，前經濟部長王志剛就出任過台新金與台新銀的獨立董事，7年後又找同樣是經長卸任的林義夫擔任獨董，樹立了台新金找卸任經長當獨董的傳統，不過根據金管會要求，上市櫃獨立董事任期不能超過3屆（9年），因此林義夫獨董職位也必須調整，也讓王美花卸任後的去向，成為金融圈關注焦點。
今日傳出，王美花獲台新金控董事長吳東亮力邀，卸任後將轉任台新金控獨立董事傳聞，對此王美花透過辦公室表示「目前就是做好經濟部的工作，妥善交接相關業務，謝謝媒體關心。」
至於台新金控則回應，外界傳聞不予置評，公司獨董候選人名單將於下周四（5月2日）董事會討論及確認，之後會再向外界公告，並於6月14日台新金股東常會改選董事。