特斯拉救業績降價！將推平價車「新台幣75萬元」　明年登場拉股價

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特斯拉於週五（19日）將休旅車Model Y的基本款進行價格調整，將售價下調2000美元至4萬2990美元（約新台幣140萬元）。加上聯邦稅額抵減後，該車型的實際售價可降至3萬5490美元（約新台幣115.6萬元），創下Model Y在美國的歷史最低價。
此外，Model Y的長程版和性能版的售價也同步下調2000美元。豪華轎車Model S的基本款及Plaid版售價分別降至7萬2990美元（約新台幣237.7萬元）和8萬7990美元（約新台幣286.6萬元），而豪華休旅車Model X的基本款和Plaid版售價則分別調整為7萬7990美元（約新台幣254萬元）和9萬2990美元（約新台幣303萬元）。
特斯拉未具體透露新車款的定價目標，僅指出將使用目前的產線進行生產。不過有分析師擔憂，此舉「可能導致成本降低的幅度未達預期」。對於新車款是否為全新設計或僅是現有車型的小幅調整，馬斯克未給予回應。
此外，馬斯克透露了一項新計劃，將允許特斯拉車主透過一種類似Airbnb的模式，將他們的車輛出租給其他駕駛者使用。就財務表現而言，特斯拉在今年第一季度的利潤下降了55％，至11億美元，總收入也下降了9％，至213億美元。對此，馬斯克認為這可能代表了公司業績的最低點，但預計第二季度的收益將見好轉。