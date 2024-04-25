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特斯拉救業績降價！將推平價車「新台幣75萬元」　明年登場拉股價

▲馬斯克預告特斯拉明年將推出平價的「入門級」車款，分析師認為新車款售價約2萬5000美元，相當於新台幣75萬元。（圖／取自Tesla）
▲馬斯克預告特斯拉明年將推出平價的「入門級」車款，分析師認為新車款售價約2萬5000美元，相當於新台幣75萬元。（圖／取自Tesla）

實習記者柯乃瑜／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）於前（23）日財報發表會上宣布，將於明年推出平價新車款，分析師認為新車款的售價僅為75萬新台幣（約2萬5000美元）。這個策略調整主要是為了應對銷售率和市值的大幅下跌，自今年初以來特斯拉市值已經減少超過3000億美元；此舉也被視為消費者入門特斯拉的最佳CP值選擇。

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馬斯克宣布，最快將在2024年底或2025年初推出新的平價車款，這款被非官方稱為「Model 2」的新車型，在新興市場中具有巨大的潛力，特別是在印度等國家；相比之下，目前市場上的Model 3售價高出約26%。特斯拉本次降價是為了刺激銷售率，公司甚至已經在本月對三款車型進行了降價。

▲特斯拉在本月對三款車型進行了降價，以求刺激銷售量，也創下Model Y在美國的歷史最低價。（圖／取自Tesla）
▲特斯拉在本月對三款車型進行了降價，以求刺激銷售量，也創下Model Y在美國的歷史最低價。（圖／取自Tesla）
特斯拉於週五（19日）將休旅車Model Y的基本款進行價格調整，將售價下調2000美元至4萬2990美元（約新台幣140萬元）。加上聯邦稅額抵減後，該車型的實際售價可降至3萬5490美元（約新台幣115.6萬元），創下Model Y在美國的歷史最低價。

此外，Model Y的長程版和性能版的售價也同步下調2000美元。豪華轎車Model S的基本款及Plaid版售價分別降至7萬2990美元（約新台幣237.7萬元）和8萬7990美元（約新台幣286.6萬元），而豪華休旅車Model X的基本款和Plaid版售價則分別調整為7萬7990美元（約新台幣254萬元）和9萬2990美元（約新台幣303萬元）。

▲馬斯克宣布一項新計劃，將允許特斯拉車主透過類似Airbnb模式出租車輛。（圖／取自Tesla）
▲馬斯克宣布一項新計劃，將允許特斯拉車主透過類似Airbnb模式出租車輛。（圖／取自Tesla）
特斯拉未具體透露新車款的定價目標，僅指出將使用目前的產線進行生產。不過有分析師擔憂，此舉「可能導致成本降低的幅度未達預期」。對於新車款是否為全新設計或僅是現有車型的小幅調整，馬斯克未給予回應。

此外，馬斯克透露了一項新計劃，將允許特斯拉車主透過一種類似Airbnb的模式，將他們的車輛出租給其他駕駛者使用。就財務表現而言，特斯拉在今年第一季度的利潤下降了55％，至11億美元，總收入也下降了9％，至213億美元。對此，馬斯克認為這可能代表了公司業績的最低點，但預計第二季度的收益將見好轉。


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