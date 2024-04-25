年輕人瘋BNPL先買後付　中租強調嚴格確認風險控管

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而中租旗下「銀角零卡」有百萬會員，今日中租指出，銀角零卡自2018年開通以來，在嚴謹的風險審核流程控制下，核准率為40%到50%，確保相關業務延滯率低於1%的表現。至於外界關心的先買後付(BNPL)也設立嚴謹的風險控管制度，有合理的債權催收流程外，也確保客戶沒有過度消費行為。
中租指出，銀角零卡目前會員數已達百萬以上，合作商家包含線上線下共3.3萬家，合作行業超過50種，包括家電、藥局、3C通路、與DIY用品通路等。目前BNPL、汽車貸款、機車貸款等消費金融占中租在台灣比重僅8%。
針對外界認為的負面觀感，中租指出BNPL分期平均利率僅5%，許多商家願意讓利，不願意的最高年利率也在9%以內，平均客單價在3到5萬元左右，利息金額不會太高，至於違約率僅0.3%，延滯率低於1%。中租強調，過去租賃並沒有問題，有些小商家確實有資金需求，中租扮演的是銀行之外的「補充性資金」的角色。
至於車輛融資部分，也有完備的風險控管制度，包括限制承作成數、承作期間等條件。車輛融資承作成數不超過往來汽、機車評估後的市價，車輛買賣的承作期間不超過7年、車輛原融的承作期間更不超過6年。機車融資條件則更嚴格，買賣承作期間不超過5年，原融則不超過3年。