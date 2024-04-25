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年輕人瘋BNPL先買後付　中租強調嚴格確認風險控管

▲《山道猴子的一生》爆紅，道出年輕人透過融資公司的「先買後付（BNPL）」服務，貸款買機車及改車，導致財務悲歌，外界擔憂恐重演卡債風暴，連央行也示警。（圖／YT@Eric Duan）
▲《山道猴子的一生》爆紅，道出年輕人透過融資公司的「先買後付（BNPL）」服務，貸款買機車及改車，導致財務悲歌，外界擔憂恐重演卡債風暴，連央行也示警。（圖／YT@Eric Duan）

記者許家禎／台北報導

網路爆紅影片「山道猴子的一生」，道出年輕人不顧後果透過融資租賃公司推出的「先買後付（BNPL）」業務，貸款買機車及改車，導致財務悲歌，同時也被立委盯上，要求相關單位有所作為。中租旗下「銀角零卡」有百萬會員，今（25）日指出先買後付設立嚴謹的風險控管制度，除有合理的債權催收流程外，也確保客戶沒有過度消費行為。

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租賃公司積極承做「先買後付（BNPL）」業務，引發不少爭議，尤其去年網路爆紅動畫「山道猴子的一生」，更道盡年輕人因借錢方便買車，導致財務悲歌。雖然金管會並非租賃業的主管機關，但之前約談3家上市櫃租賃公司，金管會主委黃天牧也曾對年輕人喊話，說銀行或金融機構的信用是一生重要的資產，跟任何機構往來，都要注意自身還款能力及借款目的，審慎評估任何交易對未來可能產生的影響。

而中租旗下「銀角零卡」有百萬會員，今日中租指出，銀角零卡自2018年開通以來，在嚴謹的風險審核流程控制下，核准率為40%到50%，確保相關業務延滯率低於1%的表現。至於外界關心的先買後付(BNPL)也設立嚴謹的風險控管制度，有合理的債權催收流程外，也確保客戶沒有過度消費行為。

中租指出，銀角零卡目前會員數已達百萬以上，合作商家包含線上線下共3.3萬家，合作行業超過50種，包括家電、藥局、3C通路、與DIY用品通路等。目前BNPL、汽車貸款、機車貸款等消費金融占中租在台灣比重僅8%。

針對外界認為的負面觀感，中租指出BNPL分期平均利率僅5%，許多商家願意讓利，不願意的最高年利率也在9%以內，平均客單價在3到5萬元左右，利息金額不會太高，至於違約率僅0.3%，延滯率低於1%。中租強調，過去租賃並沒有問題，有些小商家確實有資金需求，中租扮演的是銀行之外的「補充性資金」的角色。

至於車輛融資部分，也有完備的風險控管制度，包括限制承作成數、承作期間等條件。車輛融資承作成數不超過往來汽、機車評估後的市價，車輛買賣的承作期間不超過7年、車輛原融的承作期間更不超過6年。機車融資條件則更嚴格，買賣承作期間不超過5年，原融則不超過3年。

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