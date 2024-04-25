李灝宇猛打賞包辦全隊打點！張弘稜飆152公里火球 投5局無責失分
台灣旅美小將李灝宇、張弘稜在今（25）日都繳出好表現，匹茲堡海盜1A派出張弘稜先發，雖然沒能拿下勝投，但成功投完5局無失分，且飆出最快152公里火球。而底特律老虎2A的李灝宇，則是單場敲出3支安打繳猛打賞表現，包辦全隊的2分打點。
記者林之越/綜合報導
張弘稜本場先發面對費城人隊1A，首局上演三上三下，但2局下先是隊友發生失誤後，張弘稜接連被敲出二壘安打、三壘安打，失掉2分，但並非自責失分。3局、4局都一度被對手攻佔壘包，但張弘稜仍頂住壓力，化解下失分危機，在5局下再次投出三上三下，完成本場投球任務。
另一方面，李灝宇擔綱第2棒三壘手，首打席就敲出一壘安打，並在7局下滿壘時，敲出帶有2分打點的一遊穿越關鍵安打，讓球隊獲得2：0領先。雖然李灝宇在9局下再敲出一壘安打，但隊友沒能給予火力支援，最終老虎隊2A在延長賽以2：3輸球。
由於費城人隊1A在後段賽事成功逆轉，張弘稜沒能拿下勝投，總計主投5局，被敲出5支安打，無自責失分，飆出4次三振，且最快球速來到94.7英里（約152.4公里）。李灝宇則是4打數中有3支安打，包含全隊的2分打點，賽季打擊率來到2成68。
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