輔大驚傳校園偷拍！涉案男大生喊冤稱：沒衛生紙才會來女廁
新北市輔仁大學前（19）日晚間傳出偷拍事件，一名女學生上網指控，當天在學校上廁所時，赫然發現有名男同學躲在女廁偷拍，雖第一時間向校方通報，但疑似因過程中花了點時間，讓對方趁機刪除手機、雲端硬碟等照片，詳細情形還有待進一步釐清。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，前天晚間一名女大生如廁時，突然發現有隻手機從旁邊隔間伸至自己正上方，嚇得她連忙通報校方並報警，教官獲悉消息到場後，該間廁所仍舊反鎖，直到幾分鐘後才有一名莊姓男子開門走出，針對女學生指控，莊男供稱男廁沒有衛生紙才會來女廁，另外，可能因自己正在穿外套將手舉起，進而導致同學誤認偷拍。
對此，警方指出，現場員警取得莊生同意，檢視手機內容，初步檢視未發現手機內或雲端有性私密影像，由於涉性私密影像(刑法第319之1條)部分，係屬告訴乃論之罪，經詢女學生表示只需要提出性騷擾申訴，不提出其他刑事告訴，本案將函請大學後續處置。
※【NOWnews 今日新聞
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