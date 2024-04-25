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路跑／「國家地理路跑」4月28日起跑！賽事資訊、交管路線一次看

▲「國家地理路跑」4月28日起跑！賽事資訊、交管路線一次看。（圖／翻攝自2024國家地理路跑官方網站）
▲「國家地理路跑」4月28日起跑！賽事資訊、交管路線一次看。（圖／翻攝自2024國家地理路跑官方網站）

記者林之越/綜合報導

「國家地理路跑」4月28日起跑！國家地理路跑賽事方表示，從國家地理頻道從2007年起，每年排播相關節目及策劃關於世界地球日之活動，藉以落實保護地球行動。為了讓更多民眾體認永續經營綠能環境，對我們居住的環境更友善，每年皆舉辦關懷地球提倡環保類型之路跑，結合運動休閒與綠能環保。

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並且，透過活動舉辦，致力推廣環保愛地球的觀念，讓這份守護地球的理念逐年擴散，鼓勵人們多多關懷地球，善待我們賴以生存的環境。以下《NOWnews今日新聞》就整理「國家地理路跑」的賽事資訊和交管路線給讀者們：


 📌國家地理路跑賽事相關資訊


活動時間：2024年04月28日（星期日）上午05：40起跑

活動地點：大佳河濱公園 (主會場)


休閒組（4.4公里）

起跑點：大佳河濱公園

起跑時間：2024年04月28日（星期日）上午08：30


挑戰組（9公里）

起跑點：臺北市政府

起跑時間：2024年04月28日（星期日）上午06：00


半馬組（21公里）

起跑點：臺北市政府

起跑時間：2024年04月28日（星期日）上午05：40



 📌國家地理路跑賽事路線圖

▲「2024 NAT GEO RUN國家地理路跑」分為休閒組、挑戰組、半馬組共3個組別。（圖／翻攝自2024國家地理路跑官方網站）
▲「2024 NAT GEO RUN國家地理路跑」分為休閒組、挑戰組、半馬組共3個組別。（圖／翻攝自2024國家地理路跑官方網站）

 📌國家地理路跑參賽禮＆完賽獎牌

本次國家地理路跑參賽禮包含紀念衫、運動休閒帽、環保摺疊水杯、運動毛巾，都採簡約設計，搭配鮮明但不過度誇張的品牌Logo，即便日常生活使用也非常適合。並且，完賽者也能獲得色彩相當絢麗的完賽獎牌，讓人一眼就能看出你是「國家地理路跑」的完賽者！

▲「2024 NAT GEO RUN國家地理路跑」的參賽的參賽禮和完賽獎品。（圖／翻攝自2024國家地理路跑官方網站）
▲「2024 NAT GEO RUN國家地理路跑」的參賽的參賽禮和完賽獎品。（圖／翻攝自2024國家地理路跑官方網站）

 📌國家地理路跑交管限制

▲「2024 NAT GEO RUN國家地理路跑」活動本周日登場，圖為交通管制範圍。（圖／翻攝自2024國家地理路跑官方網站）
▲「2024 NAT GEO RUN國家地理路跑」活動本周日登場，圖為交通管制範圍。（圖／翻攝自2024國家地理路跑官方網站）
「2024 NAT GEO RUN 國家地理路跑」活動將在週日登場，路線行經市民廣場、大佳河濱公園，北市警方為維護交通秩序與活動安全將實施交通管制，部分路段禁止車輛通行。

管制路段及時間如下：

一、市府路(松高路至松壽路)：0時至7時管制全線車道。
二、信義一號道路：5時30分至7時管制全線車道。
三、仁愛路(逸仙路至金山南路)：5時30分至7時30分管制中央快車道及公車專用道。
四、建國高架道路：5時30分至7時30分管制仁愛路出口匝道。
五、金山南路(仁愛路至濟南路)：5時30分至7時30分管制全線車道。
六、新生高架道路：4時30分至8時管制全線各入出口匝道。
七、濱江街(新生北路至基10號水門)：5時40分至8時管制2線車道。
八、中山橋：7時30分至9時管制機慢車道，機車改道行駛快車道。
九、北安路(北安匝道至明水路)：5時40分至9時管制西往東全線車道。
十、明水路(北安路至樂群一路)：5時40分至9時管制西往東全線車道。
十一、樂群一路(明水路至基16號水門)：5時40分至9時管制西往東全線車道。
十二、大直橋明水路匝道：5時40分至9時管制該匝道出口。
十三、基8、9號疏散門：6時至12時管制車輛進入。
十四、基10、16號疏散門：6時至8時管制車輛進入。


另外，活動管制期間，請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，規劃改道動線如下：

一、欲穿越仁愛路往北(南)車輛：改道林森南路、建國高架橋或基隆路車行地下道。
二、新生高架道路車流：改道行駛新生北路平面車道、中山北路。
三、北安路(圓山隧道至明水路)往東車輛：改道行駛北安路東往西內側1線調撥車道。
四、明水路、樂群一路之西往東車流：請改道行駛北安路、樂群二路。

警方提醒，活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內之公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，可以利用台北市公共運輸處網站查詢相關資訊。

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