路跑／「國家地理路跑」4月28日起跑！賽事資訊、交管路線一次看

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📌國家地理路跑賽事相關資訊
活動時間：2024年04月28日（星期日）上午05：40起跑
活動地點：大佳河濱公園 (主會場)
休閒組（4.4公里）
起跑點：大佳河濱公園
起跑時間：2024年04月28日（星期日）上午08：30
挑戰組（9公里）
起跑點：臺北市政府
起跑時間：2024年04月28日（星期日）上午06：00
半馬組（21公里）
起跑點：臺北市政府
起跑時間：2024年04月28日（星期日）上午05：40
📌國家地理路跑賽事路線圖
📌國家地理路跑參賽禮＆完賽獎牌
本次國家地理路跑參賽禮包含紀念衫、運動休閒帽、環保摺疊水杯、運動毛巾，都採簡約設計，搭配鮮明但不過度誇張的品牌Logo，即便日常生活使用也非常適合。並且，完賽者也能獲得色彩相當絢麗的完賽獎牌，讓人一眼就能看出你是「國家地理路跑」的完賽者！
📌國家地理路跑交管限制
「2024 NAT GEO RUN 國家地理路跑」活動將在週日登場，路線行經市民廣場、大佳河濱公園，北市警方為維護交通秩序與活動安全將實施交通管制，部分路段禁止車輛通行。
管制路段及時間如下：
一、市府路(松高路至松壽路)：0時至7時管制全線車道。
二、信義一號道路：5時30分至7時管制全線車道。
三、仁愛路(逸仙路至金山南路)：5時30分至7時30分管制中央快車道及公車專用道。
四、建國高架道路：5時30分至7時30分管制仁愛路出口匝道。
五、金山南路(仁愛路至濟南路)：5時30分至7時30分管制全線車道。
六、新生高架道路：4時30分至8時管制全線各入出口匝道。
七、濱江街(新生北路至基10號水門)：5時40分至8時管制2線車道。
八、中山橋：7時30分至9時管制機慢車道，機車改道行駛快車道。
九、北安路(北安匝道至明水路)：5時40分至9時管制西往東全線車道。
十、明水路(北安路至樂群一路)：5時40分至9時管制西往東全線車道。
十一、樂群一路(明水路至基16號水門)：5時40分至9時管制西往東全線車道。
十二、大直橋明水路匝道：5時40分至9時管制該匝道出口。
十三、基8、9號疏散門：6時至12時管制車輛進入。
十四、基10、16號疏散門：6時至8時管制車輛進入。
另外，活動管制期間，請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，規劃改道動線如下：
一、欲穿越仁愛路往北(南)車輛：改道林森南路、建國高架橋或基隆路車行地下道。
二、新生高架道路車流：改道行駛新生北路平面車道、中山北路。
三、北安路(圓山隧道至明水路)往東車輛：改道行駛北安路東往西內側1線調撥車道。
四、明水路、樂群一路之西往東車流：請改道行駛北安路、樂群二路。
警方提醒，活動期間賽道沿線實施交通管制，禁止車輛通行，管制範圍內之公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，可以利用台北市公共運輸處網站查詢相關資訊。
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