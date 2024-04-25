餘震大雨接二連三 梨山中橫便道路斷封閉、往宜蘭也不好走
0403花蓮地震後，台中市中橫便道因落石不斷，每天只開放2次通行，但很多梨山地區居民仍不敢走，改繞道合歡山或宜蘭下山，近兩天各地下豪大雨，中橫便道因零星落石再度斷路，昨天起暫不開放通行，直至今天傍晚尚未搶通。原住民議員古秀英表示，昨天通往宜蘭的台7線也有零星落石，若雨勢持續，路將更不好走。
記者顏幸如／台中報導
交通部公路局谷關工務段長張裕閔表示，今（25）日清除中橫便道17處落石，其中包括23.1、22.1、20.1、19.8、18.8公里等5處較大坍方，目前19.8、18.8公里這兩處還在處理中，今天尚無法開放通行。
受到花蓮強震影響，中橫公路不僅東邊的花蓮太魯閣地區災情慘重，西邊的中橫便道，也是台中市地震災情最嚴重的地區，加上日前豪大雨，中橫便道有零星落石，自昨（24）日起不開放通行，目前仍全力搶通中。
台中市原住民議員古秀英表示，震後雖然中橫便道每日開通2次，但沿途落石不斷，大梨山居民心驚膽顫，多半繞遠路多走5個小時，從南投合歡山走台14甲下山，或朝東北走台7甲、過思源啞口到宜蘭。但連續兩天的豪大雨，山上的民眾反映台7甲也有零星落石，雖不致路斷，但同樣不好走。未來幾天若雨勢加大，恐怕更不利通行，屆時大梨山地區極可能再成為孤島。