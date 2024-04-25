中市熱危害就診全國之冠　議員質疑勞檢合格掛零

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吳佩芸表示，去年2023年是有氣象紀錄以來最熱的一年，熱危害就診的人數也衝高，從衛福部近五年的資料，可以看出臺中市每年熱危害就診人數都居全國之冠。勞動部在五年前就制定「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」，事業單位對於這些在戶外熱曝曬的勞工應該要有適當的遮陽裝置、休息場所、調整工作時間等措施。
吳佩芸指出，但是中市勞檢處近三年執行熱危害預防專案勞檢，竟然沒有一家完全合格，也沒有任何裁罰。從2021年檢查261場，2022年檢查590場，2023年檢查630場，全部都被通知改善，也就是完全合格率每年都掛「零」！臺中市勞工局對此滿意嗎？勞工局長林淑媛回答，如果通知改善以後有完成改善，那是滿意的。
吳佩芸強調，勞工局保障戶外高溫作業勞工的方式，如果只是每年做好幾百場勞檢，但是全部都不合格，隔年又再做一次勞檢，結果還是全部不合格，這樣淪於形式的勞檢有何意義？勞工局長竟然還對這樣的結果滿意，勞工聽了會多麼心酸。
吳佩芸針對勞工的熱危害預防提出三點具體建議。第一，勞檢處應分析幾年來上千場的勞檢資料，了解違規最多的項目有哪些，才能對症下藥。第二，中央制定法規，若地方執行上發現業者全部做不到，應該主動函詢勞動部討論。第三，建立至少「一處」熱危害預防措施完全合格的示範工地。若臺中市連這些基本工作都做不到，也根本不用再談做勞工後盾的口號。