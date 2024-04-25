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被球員評比為最「過譽」選手！Rudy Gobert無奈：我想他們誤解我

▲灰狼隊中鋒Rudy Gobert，被現役球員匿名評比為最「過譽」選手，對此他則是表示「我想有些人是誤解了我。」（圖／美聯社／達志影像）
▲灰狼隊中鋒Rudy Gobert，被現役球員匿名評比為最「過譽」選手，對此他則是表示「我想有些人是誤解了我。」（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃明尼蘇達灰狼隊當家中鋒Rudy Gobert，近期以13.6%的得票率，被超過百名球員匿名票選為最「過譽」的球員，對此Rudy Gobert在昨（24）日賽後，也向記者表示，「我想他們有些人是誤解了我。」

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根據美媒《The Athletic》從3月初到例行賽結束前的統計，記者匿名採訪了現役30支球隊當中的142名球員，選出了他們的MVP、最佳新秀、最佳進步球員等。其中，在聯盟當中最被高估的球員評比中，Rudy Gobert 以13.6%的得票率當選第一，巫師隊的Jordan Poole則以8.6%排名第二，老鷹隊的Trae Young則是以7.4%排行第三

對此Rudy Gobert回應到：「又來？我的意思是，他們有些人就是誤解了我，在他們眼中，我更像是一個來自法國的怪人，贏得了許多獎項，這可能會困擾著人們。我以一種非常獨特的方式在影響比賽，它可能不像其他人那麼酷或那麼耀眼，所以有時他們很難尊重這一點。但是對我來說，我關注的是每天是否能夠做最好的自己，我相信最終人們會認可我的。」

至於灰狼昨日以105:93擊敗太陽，系列賽收下2連勝，團隊防守限制太陽三巨頭做得相當不錯。談到球隊在季後賽的防守更有侵略性，Rudy Gobert則是表示，「很顯然地，沒有人想遇到我們。但好的防守是團隊一起創造出來的，我身為球隊最後一道防線，對上太陽是一個巨大的挑戰，他們擁有很多很優秀的球員，但我為團隊一同賣力防守，感到相當驕傲。」

值得一提的是，灰狼上次在系列賽搶下2：0的優勢，已經要追溯至2003、2004年賽季，當時灰狼還由「狼王」Kevin Garnett帶領（當年為Kevin Garnett的MVP賽季），並在該輪系列賽以4：1淘汰由年輕「甜瓜」Carmelo Anthony所領軍的丹佛金塊。

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