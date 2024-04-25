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這11首西洋歌超過20歲！艾薇兒、黑眼豆豆太經典　樂迷一聽嘆老了

▲11首超過20歲西洋歌，艾薇兒（左圖起）、黑眼豆豆、邦喬飛經典曲勾起樂迷回憶。（圖／Avril Lavigne IG、Black Eyed Peas臉書、Cloud Music）
▲11首超過20歲西洋歌，艾薇兒（左圖起）、黑眼豆豆、邦喬飛經典曲勾起樂迷回憶。（圖／Avril Lavigne IG、Black Eyed Peas臉書、Cloud Music）

記者楊穎軒／綜合報導

2000年前後，除了王心凌〈愛你〉、林俊傑〈豆漿油條〉、周杰倫〈星晴〉等經典華語歌外，還有多首烙印在你我記憶庫裡的西洋金曲，近日有網友分享11首發行至今超過20年的西洋歌，如艾薇兒、黑眼豆豆的成名曲，喚醒許多6、7年級生的回憶殺，直呼：「（自己）不知不覺就老了！」

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一名網友在臉書社團「報時光｜老派收藏」上傳一支Reels，裡頭集結11首經典西洋流行歌，有男團濫觴年代當紅的超級男孩（'NSYNC）〈Bye Bye Bye〉、西城男孩（Westlife）〈My Love〉、新好男孩（Backstreet Boys）〈I Want It That Way〉，還有美國搖滾樂團邦喬飛（Bon Jovi）的代表作〈It's My Life〉，以及YA天后「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）的〈Lucky〉。

▲艾薇兒（上圖）〈Complicated〉、邦喬飛〈It's My Life〉傳唱至今不退流行。（圖／Avril Lavigne、Bon Jovi YouTube）
▲▼艾薇兒（上圖）〈Complicated〉、邦喬飛〈It's My Life〉傳唱至今不退流行。（圖／Avril Lavigne、Bon Jovi YouTube）
▲▼艾薇兒（上圖）〈Complicated〉、邦喬飛〈It's My Life〉傳唱至今不退流行。（圖／Avril Lavigne、Bon Jovi YouTube）
此外，搖滾嘻哈始祖聯合公園（Linkin Park）〈In the End〉、嘻哈天團黑眼豆豆（Black Eyed Peas）的大愛歌曲〈Where Is The Love?〉、紅遍全球的龐克酷妹艾薇兒（Avril Lavigne）〈Complicated〉、患有口吃並於選秀節目出道的葛瑞蓋斯（Gareth Gates）〈Anyone of Us (Stupid Mistake)〉、呼叫樂團（The Calling）〈Wherever You Will Go〉及流行天后碧昂絲（Beyoncé）單飛後首張專輯主打歌〈Crazy In Love〉。

▲▼黑眼豆豆〈Where Is The Love?〉（上圖）、葛瑞蓋斯〈Anyone of Us (Stupid Mistake)〉6、7年級生耳熟能詳。（圖／Black Eyed Peas、Gareth Gates YouTube）
▲▼黑眼豆豆〈Where Is The Love?〉（上圖）、葛瑞蓋斯〈Anyone of Us (Stupid Mistake)〉6、7年級生耳熟能詳。（圖／Black Eyed Peas、Gareth Gates YouTube）
▲▼黑眼豆豆〈Where Is The Love?〉（上圖）、葛瑞蓋斯〈Anyone of Us (Stupid Mistake)〉6、7年級生耳熟能詳。（圖／Black Eyed Peas、Gareth Gates YouTube）
原PO寫下：「這些英文歌超過20歲啦！想當初一堆男孩團體，根本分不清楚，〈Anyone of Us 〉還當成英文課學法文的音樂，全班大合唱...」一票網友聽完熱烈回應：「還是很好聽」、「比較愛西城男孩，每首都好聽」、「我也是現在也還在聽」、「那個年代的歌能上榜的每首都是經典...」、「千禧情」、「回憶啊..」、「這些經典歌曲對現在的年輕人（小朋友）來說大概沒聽過，不然就是老歌！」

還有網友補充愛爾蘭團體男孩特區（Boyzone）〈No Matter What〉、英國R&B男團Blue的作品也都很經典，也有人想起已經過世6年多的聯合公園主唱查斯特（Chester Bennington），感傷緬懷。

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