這11首西洋歌超過20歲！艾薇兒、黑眼豆豆太經典　樂迷一聽嘆老了

一名網友在臉書社團「報時光｜老派收藏」上傳一支Reels，裡頭集結11首經典西洋流行歌，有男團濫觴年代當紅的超級男孩（'NSYNC）〈Bye Bye Bye〉、西城男孩（Westlife）〈My Love〉、新好男孩（Backstreet Boys）〈I Want It That Way〉，還有美國搖滾樂團邦喬飛（Bon Jovi）的代表作〈It's My Life〉，以及YA天后「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）的〈Lucky〉。
此外，搖滾嘻哈始祖聯合公園（Linkin Park）〈In the End〉、嘻哈天團黑眼豆豆（Black Eyed Peas）的大愛歌曲〈Where Is The Love?〉、紅遍全球的龐克酷妹艾薇兒（Avril Lavigne）〈Complicated〉、患有口吃並於選秀節目出道的葛瑞蓋斯（Gareth Gates）〈Anyone of Us (Stupid Mistake)〉、呼叫樂團（The Calling）〈Wherever You Will Go〉及流行天后碧昂絲（Beyoncé）單飛後首張專輯主打歌〈Crazy In Love〉。
原PO寫下：「這些英文歌超過20歲啦！想當初一堆男孩團體，根本分不清楚，〈Anyone of Us 〉還當成英文課學法文的音樂，全班大合唱...」一票網友聽完熱烈回應：「還是很好聽」、「比較愛西城男孩，每首都好聽」、「我也是現在也還在聽」、「那個年代的歌能上榜的每首都是經典...」、「千禧情」、「回憶啊..」、「這些經典歌曲對現在的年輕人（小朋友）來說大概沒聽過，不然就是老歌！」