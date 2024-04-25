全校停課還能拿2學分！華梵「生命設計週」讓學生攀樹、學催眠

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華梵大學校長林從一表示，近來大學紛紛將學期週數從18週減為16週，但隨即聽說有學生比較出國次數，讓家長倍感困擾；因此學校決定走自己的路，讓學生在連續上課9週之後，停課放空1週，利用學期空檔好好沉澱自己，嘗試設計生命體驗活動，進而發現學習的目的和意義。
華梵大學指出，歷經上個學期的試辦，這學期生命設計週規劃3種執行方案，一是繼續鼓勵同學自主設計創新的生命體驗活動，將行動中的反思歷程撰寫回饋報告表，繳交後可參加心得分享會與神秘禮物抽獎，並獲頒獎勵金。
華梵大學提到，二是學生可選擇學校教師精心設計的結構性課程工作坊，例如催眠與自我療癒、減壓生活禪、東京藝術審美實踐體驗等，完成反思回饋後取得通識1學分。三是書院教育處請來攀樹達人，教學生在傾盆大雨中的淡蘭古道上完成攀樹挑戰，參加的學生感到畢生難忘。
華梵大學指出，今年生命設計週新增「進階版」方案，歡迎學生自己構思提出「生命設計與實踐專題」學習計畫書，執行時間可不限生命設計當週完成，申請後經輔導、執行、考評通過，即可獲得通識課程2學分。
林從一強調，停課不是放假，生命設計週各項執行方案都會結合導師機制進行，事前給予訪談鼓勵，事後積極回饋輔導，他也不擔心部分學生可能會有配合度不足的問題，試辦至今確實在許多學生身上看到成效。
林從一說，例如智慧生活設計學系一年級李翊愷，本來有嚴重的手機成癮問題，上學期參加生命設計週勇氣工作坊後已成功減輕症狀，這學期更將Dcard等社交軟體與單獨玩的遊戲軟體斷然刪除，空出更多時間在圖書館享受讀書的樂趣。
佛教藝術學系二年級梁錦燕也說，自己原本非常害怕死亡，連經過醫院門口都會軟腳，上學期生命設計週在老師建議下，直接跑到亡者家中助念誦經，終於戰勝死亡的恐懼；本學期則是每天留校，一大早便沐浴淨身，心無旁騖地繪製藥師佛大型壁畫到晚上，從設計草圖、構圖、起稿、勾勒到上色全部自己完成，「希望生命能更加佛光普照，芸芸眾生平安健康。」
美術與文創學系二年級港生莫曉彤提出自己規劃的「生命設計與實踐專題」獲申請通過，將利用本週前往大甲鎮瀾宮、九份、野柳等地踏查，拍攝自然環境、宗教藝術與台灣街道的照片紀錄，然後繪製文創風格插畫，印成有地方特色的文創商品，於撰寫主題文章後做成「我的台灣踏查繪本」，再辦茶會向師生分享香港人眼中的台灣。