台智光、士北科案延燒！民眾黨團喊話蔣萬安：柯維拉該下投手丘

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陳宥丞質疑，重大市政議題，如市北科、台智光、京華城案都沒在報告中看到，並質疑都要透過媒體放話，製造前朝柯市府與蔣市府之間的矛盾與裂痕。蔣萬安回應表示，市府絕對沒有透過媒體對外放話，都是被動接受媒體詢問時進行相關說明，而且一直以來他的立場與態度很清楚，每一次他都是說「我們是釐清」，如果外界或是其他議會黨團認為應該要來釐清事實，他就會主動要求政風進行調查。
蔣萬安強調，如果有問題，就會依法追究相關責任，如果沒有問題，當然也應該還給當事人清白，這個立場是相當清楚的。
陳宥丞表示，「蔣萬安上任一年多，柯維拉該讓他下投手丘」，柯文哲一直在蔣市府很多議題上當救援投手，永遠拿柯文哲出來用；市政議題避免「拉柯打蔣」，針對市北科、京華城案，民眾黨團公開透明會加入調查小組，提供資料給大家，台智光案即便說檢調不公開、議員是利害關係人，市政府別躲在後面當作沒事，不要對柯文哲戴上特殊眼鏡，針對特定集團、特定案件做處理。
民眾黨團幹事長林珍羽質疑市府與台智光簽新約問題？蔣萬安說，他任內沒有簽警用監視器的子約。林珍羽提醒說，蔣萬安上任一年4個月簽了10個新約、22個續約，還有2個專案費率，接下來的專案報告要做好準備，如果幕僚同仁給不正確的資訊，上議會備詢就是上斷頭台，不要給不實的資訊，再怪媒體曲解。