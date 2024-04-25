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台智光、士北科案延燒！民眾黨團喊話蔣萬安：柯維拉該下投手丘

▲台北市長蔣萬安赴台北市議會民眾黨團，向議員說明市府本會期重大政策、法案、議案及預算。（圖／記者呂炯昌攝，2024.04.24）
▲台北市長蔣萬安赴台北市議會民眾黨團，向議員說明市府本會期重大政策、法案、議案及預算。（圖／記者呂炯昌攝，2024.04.24）

記者呂炯昌／台北報導

台北市長蔣萬安今(25)日赴台北市議會民眾黨團，向議員說明市府本會期重大政策、法案、議案及預算。台北市議會民眾黨黨團總召陳宥丞呼籲市政議題上別再「拉柯打蔣」，並指出該讓「柯維拉」下投手丘。

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蔣萬安致詞時表示，重大議案包含：第一，依照規定市府必須在年度終了將上年度的總預算第二預備金動支數額表送到議會來供議會監督審議。第二，第一次追加減預算，也在這次的重大法議案來提供給議會審議。另外，還有包括其他相關牽涉到各局處，不管是社會局、衛生局等計畫，特別是教育局辦理大安國中綜合教學大樓新建工程經費調增的議案，也希望得到議會的支持。

陳宥丞質疑，重大市政議題，如市北科、台智光、京華城案都沒在報告中看到，並質疑都要透過媒體放話，製造前朝柯市府與蔣市府之間的矛盾與裂痕。蔣萬安回應表示，市府絕對沒有透過媒體對外放話，都是被動接受媒體詢問時進行相關說明，而且一直以來他的立場與態度很清楚，每一次他都是說「我們是釐清」，如果外界或是其他議會黨團認為應該要來釐清事實，他就會主動要求政風進行調查。

蔣萬安強調，如果有問題，就會依法追究相關責任，如果沒有問題，當然也應該還給當事人清白，這個立場是相當清楚的。

陳宥丞表示，「蔣萬安上任一年多，柯維拉該讓他下投手丘」，柯文哲一直在蔣市府很多議題上當救援投手，永遠拿柯文哲出來用；市政議題避免「拉柯打蔣」，針對市北科、京華城案，民眾黨團公開透明會加入調查小組，提供資料給大家，台智光案即便說檢調不公開、議員是利害關係人，市政府別躲在後面當作沒事，不要對柯文哲戴上特殊眼鏡，針對特定集團、特定案件做處理。

民眾黨團幹事長林珍羽質疑市府與台智光簽新約問題？蔣萬安說，他任內沒有簽警用監視器的子約。林珍羽提醒說，蔣萬安上任一年4個月簽了10個新約、22個續約，還有2個專案費率，接下來的專案報告要做好準備，如果幕僚同仁給不正確的資訊，上議會備詢就是上斷頭台，不要給不實的資訊，再怪媒體曲解。

▲台北市議會民眾黨黨團總召陳宥丞呼籲市政議題上別再「拉柯打蔣」。（圖／記者呂炯昌攝，2024.04.24）
▲台北市議會民眾黨黨團總召陳宥丞呼籲市政議題上別再「拉柯打蔣」。（圖／記者呂炯昌攝，2024.04.24）
▲民眾黨北市議員林珍羽。（圖／記者呂炯昌攝，2024.04.24）
▲民眾黨北市議員林珍羽。（圖／記者呂炯昌攝，2024.04.24）

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