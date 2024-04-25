安芝儇認勝負欲強！不會輸學妹 「臭奶呆」中文告白：我喜歡台灣
韓國啦啦隊女神安芝儇來台加入中職台鋼雄鷹旗下啦啦隊「WING STARS」，人氣居高不下。今（25）日她和隊友李樂、JC為手遊《上古世紀：戰爭》擔任遊戲形象大使，一開場就先熱舞，活力四射讓全場沸騰到最高點，她也用「臭奶呆」的可愛中文告白：「我喜歡台灣。」
記者吳昕蓓／綜合報導
安芝儇先前在台鋼主場開幕戰的精彩表現受到關注，穿著隊服火辣熱舞的90秒畫面在網路上瘋傳，她也透露在開幕戰時很認真準備，其實在韓國和台灣兩邊跑滿不容易的，還好五月的班表幾乎都在台灣。
提到前幾天的地震，安芝儇透露自己很幸運剛好在地震發生完的後一天才抵達台灣，但有聽同公司的韓籍成員南珉真、李皓真分享，她們當下非常害怕，這幾天常常都覺得在搖晃。
被問到最近許多韓籍啦啦隊成員都來台發展，會不會怕學妹有威脅性，安芝儇也自信回答，自己的勝負欲很強，一旦開始，不到最後就絕對不會放棄，「這幾位來台發展的韓籍成員都是學妹，更不可能輸給她們」。
安芝儇來台灣後目前都在練習，也希望到時候有更多機會和同隊的女孩們一起出去玩，作為地主的台籍成員李樂也透露想帶小安去逛夜市，而大馬成員JC則最想去小琉球遊玩。最後安芝儇也以還不太標準的中文自我介紹，並說道：「我中文還不太好，請多多指教，謝謝」、「我是高雄人」、「我喜歡台灣」，更用英文甜蜜告白：「I love you」，頓時萌翻全場。
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