率黨籍立委赴陸不耽誤議程！傅崐萁：明天院會依然會甲動
國民黨立法院黨團總召傅崐萁將在明天立法院會結束後，帶領黨籍立委赴陸，不過在花蓮餘震不斷情況下仍堅持出國，引發熱議。對此，傅崐萁今（25）日強調，明天依然會甲動，面對任何挑戰都會承擔所有的責任，「雖然有那麼多雜音，但黎明前的黑暗總是最深邃的，再深的火烤都會承擔」。
記者林怡昕／台北報導
傅崐萁今天受訪時表示，經過2個月不斷地密集馬拉松式的協商後，跟大陸表達兩岸必須要和平才能安定繁榮的發展，因此希望兩岸關係能夠破冰以外，還有讓大陸的團客、自由行在中斷8年後，能夠再次走進台灣，其實不只花蓮，台灣的百工百業都需要這些觀光客進來，這也是此行非常重要的目標。
傅崐萁表示，人要進來、貨要出去，過去非常多的農特產品沒有辦法進入大陸，希望這次能夠順利的把台灣農特產品銷到大陸去。
傅崐萁也說，過去立法院組團赴越南參加台商會成立是公務行程、日本參加國會交流是公務行程、WHA參訪等，都是公務行程，這次到大陸去當然是對台灣最重要的公務行程，此行不會耽誤立法院的任何議程，「明天依然會甲動，面對任何挑戰都會承擔所有的責任，雖然有那麼多雜音，但黎明前的黑暗總是最深邃的，再深的火烤都會承擔」。