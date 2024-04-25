利物浦0：2爆冷輸艾佛頓！輸掉英超爭冠希望 兵工廠、曼城搶冠軍
英超聯賽利物浦在今（25）日補賽爆冷以0：2敗給同城死敵艾佛頓，加上兵工廠先前5：0大勝切爾西，而曼城即將於26日凌晨3點對上布萊頓，目前兵工廠、利物浦和曼城積分已經拉開差距，其中利物浦想要實現英超冠軍夢恐怕是難上加難，曼城仍有機會追趕。
記者路皓惟/綜合報導
兵工廠已賽34場，積分77分位居第1，利物浦已賽34場積分74分排列第2，曼城目前只踢32場，積分73排在第三。雖然兵工廠位居排頭，但剩下4個對手分別是熱刺、伯恩茅斯、曼聯與艾佛頓，尤其熱刺與曼聯都不好踢，很難篤定能夠笑道最後。
利物浦剩下4場比賽，對手分別是是西漢姆聯、熱刺、阿斯頓維拉與狼隊，目前他們還落後榜首3分，考慮到賽事強度高，想要爭奪英超冠軍的希望渺茫。至於曼城還有機會爭冠，只要最後6場比賽全勝，將能拿下7年來第6座英超冠軍。
此外，英媒特別統計兵工廠、曼城和利物浦三強本賽季的領跑天數，利物浦在榜首的時間為87天，曼城71天，兵工廠則是57天。
本賽季的歐洲五大聯賽，只有英超冠軍還有懸念，至於德甲和義甲已經早早結束了冠軍爭奪，德甲由勒沃庫森拿下，捧起隊史首座德甲冠軍，義甲已經確定國際米蘭冠軍，西甲皇馬握有11積分領先奪冠在望，法甲豪門巴黎聖日耳曼基本也鎖定冠軍。
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