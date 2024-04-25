馬來西亞擬在「森林城市」開賭場！中國「碧桂園」建案成鬼城
馬來西亞與新加坡交界的柔佛海峽，名為「森林城市（Forest City）」的造鎮案坐落於人工島，這處城鎮由碧桂園斥資1千億美元打造，如今因房屋空置率過高，被當地人戲稱為「鬼城」。近期最新消息指出，大馬政府有意在「森林城市」開設賭場，以招來人潮，引發社會輿論。
國際中心賴正琳／綜合報導
《彭博社》報導，馬來西亞政府與富豪大亨正討論在森林城市開設賭場，並指碧桂園願意參與森林城市興建賭場的項目。馬來西亞首相安華上周與當地富商會面討論有關計劃，包括成功集團（Berjaya Corp）創辦人陳志遠 （Vincent Tan）、雲頂集團的林國泰。另外，馬來西亞國王蘇丹Ibrahim Iskandar也派代表出席會議，Iskandar持有碧桂園馬來西亞合資公司超過20%股份。
目前相關溝通處於初步階段，尚不清楚總理安華對這想法的重視程度。此舉可能會在馬來西亞這個穆斯林佔多數的國家引起強烈反對，因為伊斯蘭教禁止賭博，穆斯林甚至被禁止進入馬來西亞賭場。
《BBC》報導，「森林城市」的造鎮案坐落於人工島，這處由碧桂園斥資1千億美元（約新台幣3.02兆）開發，預計花20年打造，目標吸引70萬人口定居，當地設有高爾夫球場、水上公園、公寓大樓和商場，但到目前為止，只有約9000人入住，項目入住率僅有1％，使得當地猶如「鬼城」。擁有近百萬人訂閱的知識型YouTube頻道兼自媒體《Top Luxury》，更批「森林城市」是世界上最無用的五大巨型房地產建案排名的第二名。