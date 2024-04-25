徐巧芯人設崩壞？媒體人曝見她「這反應」很驚訝：不可能不知道
國民黨立委徐巧芯近日因大姑夫婦涉嫌詐騙，一言一行都遭到放大檢視，徐巧芯曾說大姑夫婦的公司是婆婆「借2000萬」開的，還自爆曾幫「墊付」100萬，後卻又改口是「贈與」，遭疑金流說不清。對此，資深媒體人尚毅夫表示，徐巧芯說詞反覆令人質疑，不過這件事已經脫離本案，很快就會過去。
記者王德蓉／綜合報導
尚毅夫上網路節目《豈有此呂》表示，現階段確實沒有證據指向徐巧芯有涉入詐騙案，但問題是出在4月14日、15日徐巧芯的兩種態度，14日先是說自己是受害者，還自爆曾幫「墊付」100萬，後來卻又說跟大姑家沒有往來，卻又被抓到其實有聯絡，一堆事情反反覆覆，反而更令人質疑。因此現在徐巧芯都不再說這些事，而是到處開戰線。
尚毅夫說，現在大家開始把徐巧芯「連連看」，但徐巧芯也很厲害，也還在「連連看」，就是想傳達一個訊息，把所有有關詐騙的人，都「連」成民進黨支持者；不過現在吵到勞力士、名牌精品，本案已經不是焦點，他認為這件事很快就會過去。
尚毅夫表示，對於14日徐巧芯的反應，他非常驚訝，因為徐巧芯不可能不知道她的大姑被收押，「我不相信你大姑收押你會不知道，我不相信不知道，這麼大的事情，你大姑、你老公的姊姊被收押，完全不知道？這我不相信。」