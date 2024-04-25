卓榮泰新內閣34人到齊！平均年齡62.5歲 46歲陳世凱「最年輕」
準總統賴清德今（25）日公布最後一波內閣，520後的執政團隊全員到齊，包括正副院長、秘書長、發言人在內，準閣員共34人，26位男性、8位女性，平均62.5歲，最年輕是準發言人陳世凱，今年46歲，但也有4名閣揆已超過70歲。
記者何哲欣／台北報導
超過70歲的閣員，包括70歲的準國安會祕書長吳釗燮、72歲的準退輔會主委嚴德發、73歲的準文化部長李遠、以及71歲的準經濟部長郭智輝。另外，接近70歲的有，準教育部長鄭英耀69歲，準主計長陳淑姿、留任的海委會主委管碧玲、準衛福部長邱泰源都68歲。
不到60歲的只有10人，不到50歲更只有陳世凱一人。
準行政院副院長鄭麗君，在扁政府時期擔任青輔會主委時僅35歲，是當時最年輕閣員，民進黨2016年5月重返執政後，鄭麗君擔任文化部長，當時47歲也還是當時最年輕閣員，如今鄭麗君已54歲。
除了鄭麗君，轉任海基會董事長的行政院副院長鄭文燦，39歲就入閣擔任新聞局長，現任數發部長唐鳳2016年10月入閣是35歲，當時也是最年輕內閣。如今新內閣最年輕閣員，比以前的最年輕閣員年長了10歲，且平均年齡超過62歲，跟「年輕」已有一段距離。