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卓榮泰新內閣34人到齊！平均年齡62.5歲　46歲陳世凱「最年輕」

▲賴清德520上任，首任閣揆由卓榮泰擔任。（圖／翻攝卓榮泰臉書）
▲賴清德520上任，首任閣揆由卓榮泰擔任。（圖／翻攝卓榮泰臉書）

記者何哲欣／台北報導

準總統賴清德今（25）日公布最後一波內閣，520後的執政團隊全員到齊，包括正副院長、秘書長、發言人在內，準閣員共34人，26位男性、8位女性，平均62.5歲，最年輕是準發言人陳世凱，今年46歲，但也有4名閣揆已超過70歲。

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超過70歲的閣員，包括70歲的準國安會祕書長吳釗燮、72歲的準退輔會主委嚴德發、73歲的準文化部長李遠、以及71歲的準經濟部長郭智輝。另外，接近70歲的有，準教育部長鄭英耀69歲，準主計長陳淑姿、留任的海委會主委管碧玲、準衛福部長邱泰源都68歲。

不到60歲的只有10人，不到50歲更只有陳世凱一人。

準行政院副院長鄭麗君，在扁政府時期擔任青輔會主委時僅35歲，是當時最年輕閣員，民進黨2016年5月重返執政後，鄭麗君擔任文化部長，當時47歲也還是當時最年輕閣員，如今鄭麗君已54歲。

除了鄭麗君，轉任海基會董事長的行政院副院長鄭文燦，39歲就入閣擔任新聞局長，現任數發部長唐鳳2016年10月入閣是35歲，當時也是最年輕內閣。如今新內閣最年輕閣員，比以前的最年輕閣員年長了10歲，且平均年齡超過62歲，跟「年輕」已有一段距離。

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