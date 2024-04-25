飛北海道吃帝王蟹慘遭調包！台旅客「1招」揪真相　談判結局曝光

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4月19日當天上午11點，一行人選擇在招式內的「鈴木商店」用餐，點了一隻活體帝王蟹4.26公斤，取餐時間還沒到就想繼續逛其他商家，沒想到要走之前突然瞄到老闆從櫃檯內拿了一隻帝王蟹放到水池內，他心想「不會吧，日本也會有這種活體掉包的問題嗎？在泰國我是全程盯著店家處理」，但仍拍下蟹殼照片存證。
沒想到過一段時間走回「鈴木商店」時，發現店家水槽內原本是5隻帝王蟹，自己點完又變回5隻，便開始感到異常。等到帝王蟹上桌後，當事人就拿著剛剛拍下的照片進行比對，發現「果然上桌的螃蟹的確不是原本挑的那隻，因為蟹殼尖刺部位完全不一樣」，立刻拿著蟹蓋找老闆理論，起初對方極力否認，直到原PO出示照片比對著蟹蓋的不同，並表示要找警察處理，老闆才顯露慌張神情，透過翻譯APP說出「如果我這樣做，我應該退錢嗎？」
實際查詢「鈴木商店」朝市店的Google評論，發現店家評分雖然高達4.5顆星，卻僅有46則評論，而且在1個月前，還有其他組客人質疑帝王蟹遭掉包，「蟹不是原隻給客人，也不是在客人面前開蟹，蟹蓋裡蟹膏都是空的，很差的體驗。」
當事人最後透露，「事情處理的結果就是原本上桌那隻帝王蟹免費讓我們外帶，再還我們之前選的那隻，事件才落幕。」回到台灣後，原PO也決定發文提醒其他即將赴日的台灣旅客。