量能再升級！台灣港務公司辦澎湖馬公港郵輪碼頭啟用儀式

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通部部長王國材表示，澎湖地區為行政院藍色公路10年整體發展規劃的重要一環，台灣港務公司配合政府離島發展規劃政策，為有效吸引國際郵輪旅客駐足澎湖進行深度旅遊，交通部超前部署於疫情期間，陸續出資25億元先行推動澎湖港相關旅客服務設施的興建及優化，今(113)年4月完成馬公港1號碼頭延建工程，總經費8.29億元，碼頭由原長度190公尺延建至380公尺，水深原-6公尺加深至-10公尺，將郵輪靠泊能量從5萬總噸大幅提高至15萬噸等級之大型郵輪。
王國材說，澎湖特殊的地理位置，讓澎湖擁有得天獨厚的人文發展及海上旅遊風光，是國際郵輪跳島觀光的最佳港口，更可創造國內外旅客新型的旅行體驗，交通部為提升澎湖旅客服務品質及在地觀光發展，中央將持續出資並督促港務公司、航港局及早完成馬公港1號碼頭新國際旅運中心、3號碼頭交通船上下岸設施及龍門尖山港旅客服務中心等工程，並繼續推動馬公港8號碼頭澎湖輪新旅客服務設施，為澎湖打造兼具郵輪跳島示範港及國內最佳觀光旅遊門戶，結合在地海洋及人文特色，期待吸引旅客參與海洋活動，帶動地方觀光及周邊經濟蓬勃發展。
台灣港務公司董事長李賢義指出，澎湖商港未來的港埠建設與招商規劃，展示澎湖港全面發展郵輪、客輪遊憩觀光的信心。
李賢義並指出，港務公司向來視地方與港口發展為共同重要目標，馬公港屬澎湖群島與跳島觀光、遊憩最重要門戶，港務公司會持續強化港埠資源提升客貨運服務量能，精進客貨運設施服務水準，營造澎湖舒適旅遊與海上遊憩的新形象，健全港埠經營環境。