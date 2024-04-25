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量能再升級！台灣港務公司辦澎湖馬公港郵輪碼頭啟用儀式

▲台灣港務公司舉行澎湖馬公港郵輪碼頭啟用及國際線郵輪旅運中心動土儀式，由交通部部長王國材(中)主持。(圖／台灣港務公司提供)
▲台灣港務公司舉行澎湖馬公港郵輪碼頭啟用及國際線郵輪旅運中心動土儀式，由交通部部長王國材(中)主持。(圖／台灣港務公司提供)

記者黃守作／高雄報導

台灣港務公司於今(25)日，在澎湖縣馬公港碼頭，舉行馬公港郵輪碼頭啟用，以及國際線郵輪旅運中心動土儀式，預計於115年第2季完工，啟用後將大幅優化旅客候船、通關動線、休閒購物等空間，以有效吸引國際郵輪旅客駐足澎湖進行深度旅遊。

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▲台灣港務公司舉行澎湖馬公港郵輪碼頭啟用及國際線郵輪旅運中心動土儀式。(圖／台灣港務公司提供)
▲台灣港務公司舉行澎湖馬公港郵輪碼頭啟用及國際線郵輪旅運中心動土儀式。(圖／台灣港務公司提供)
台灣港務公司馬公港郵輪碼頭啟用及國際線郵輪旅運中心動土儀式，是由交通部部長王國材主持，台灣港務公司董事長李賢義、執行副總經理王錦榮、澎湖縣縣長陳光復、交通部航政司司長韓振華、民航局局長何淑萍、航港局局長葉協隆、行政院南部服務中心副執行長陳慧玲、陳文亮、澎湖縣議長陳毓任、立法委員許智傑、立法委員楊曜、辦公室主任陳俊廷、東丕營造王銀和等人與會。

交通部部長王國材表示，澎湖地區為行政院藍色公路10年整體發展規劃的重要一環，台灣港務公司配合政府離島發展規劃政策，為有效吸引國際郵輪旅客駐足澎湖進行深度旅遊，交通部超前部署於疫情期間，陸續出資25億元先行推動澎湖港相關旅客服務設施的興建及優化，今(113)年4月完成馬公港1號碼頭延建工程，總經費8.29億元，碼頭由原長度190公尺延建至380公尺，水深原-6公尺加深至-10公尺，將郵輪靠泊能量從5萬總噸大幅提高至15萬噸等級之大型郵輪。

▲澎湖馬公港郵輪碼頭啟用。(圖／台灣港務公司提供)
▲澎湖馬公港郵輪碼頭啟用。(圖／台灣港務公司提供)
王國材說，澎湖特殊的地理位置，讓澎湖擁有得天獨厚的人文發展及海上旅遊風光，是國際郵輪跳島觀光的最佳港口，更可創造國內外旅客新型的旅行體驗，交通部為提升澎湖旅客服務品質及在地觀光發展，中央將持續出資並督促港務公司、航港局及早完成馬公港1號碼頭新國際旅運中心、3號碼頭交通船上下岸設施及龍門尖山港旅客服務中心等工程，並繼續推動馬公港8號碼頭澎湖輪新旅客服務設施，為澎湖打造兼具郵輪跳島示範港及國內最佳觀光旅遊門戶，結合在地海洋及人文特色，期待吸引旅客參與海洋活動，帶動地方觀光及周邊經濟蓬勃發展。

台灣港務公司董事長李賢義指出，澎湖商港未來的港埠建設與招商規劃，展示澎湖港全面發展郵輪、客輪遊憩觀光的信心。

李賢義並指出，港務公司向來視地方與港口發展為共同重要目標，馬公港屬澎湖群島與跳島觀光、遊憩最重要門戶，港務公司會持續強化港埠資源提升客貨運服務量能，精進客貨運設施服務水準，營造澎湖舒適旅遊與海上遊憩的新形象，健全港埠經營環境。

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