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今高雄雨量破136毫米！連3天暴雨全台水情　石門水庫進帳750萬頓

▲石門水庫截至今（25）日為止，進水750萬噸，蓄水率回升至25.1％。（圖／翻攝自「桃園智慧旅遊雲」YT）
▲石門水庫截至今（25）日為止，進水750萬噸，蓄水率回升至25.1％。（圖／翻攝自「桃園智慧旅遊雲」YT）

記者鍾怡婷/綜合報導

暴雨轉移至中南部！今（25）日降雨集中在台中以北，其中高雄新興區累積雨量突破136毫米，其次為高雄旗津區的135.5毫米，緩解了枯水期的告急水情。目前全台有六處水庫蓄水率突破50％，其中石門水庫截至今（25）日為止，進水750萬噸，蓄水率回升至25.1％，水利署推估未來2天仍有一波強降雨，全台水庫還會有補給機會。

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🟡今日累積雨量

今（25）日截至下午16時30分，高雄市新興區累積雨量達136.5毫米，其次是高雄市旗津區，累積雨量達135.5，降雨集中在高雄市地區。昨（24）日在苗栗縣山區降雨最為明顯，累積雨量達到160毫米，其次是台中市山區，累積雨量也超過130毫米。

1、高雄市新興區：累積雨量136.5毫米

2、高雄市旗津區：累積雨量135.5毫米

3、高雄市鼓山區：累積雨量132.5毫米

🟡台灣水庫即時水情

水利署北區水資源分署統計，23日起截至今（25）日上午10時30分為止，石門水庫進水750萬噸；寶山、寶二水庫預估增加360頓水量。

截至今（25）日下午17時05分，全台水庫突破50％蓄水率的包括新山水庫、翡翠水庫、德基水庫、日月潭水庫、蘭潭水庫、烏山頭水庫。

水利署根據氣象預報推估，未來2天仍會有一波強降雨，對全台水庫應還會再有一波進帳，不過水情雖稍有緩解，但仍呼籲民眾要節約用水。

▲水利署根據氣象預報推估，未來2天仍會有一波強降雨，對全台水庫應還會再有一波進帳，不過水情雖稍有緩解，但仍呼籲民眾要節約用水。（圖／翻攝自台灣水庫即時水情）
▲水利署根據氣象預報推估，未來2天仍會有一波強降雨，對全台水庫應還會再有一波進帳，不過水情雖稍有緩解，但仍呼籲民眾要節約用水。（圖／翻攝自台灣水庫即時水情）
民眾可關注「台灣水庫即時水情」隨時關注水庫水位，即時水情資料係自記儀器自動產生，水利署網頁公布，各項水庫資料由各水庫管理單位在每日輸入，不過更新時間不一致，加上因降雨、用水量隨時間變化，預測結果僅提供參考。也可至經濟部水利署防災資訊服務網的「水庫水情」查詢。

🟡台灣水庫即時影像

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◾日月潭水庫即時影像


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