穩定高爐運作！中鋼導入配渣智能模組可自動推算變料配渣

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王錫欽說，中鋼近期投入低碳煉鐵製程技術研發，展開高爐添加低排碳原料熱壓鐵塊(Hot Briquetted Iron, HBI)試驗，經投料結果顯示，每加1噸HBI約可減少1.53噸CO2排放，另因應HBI投入高爐後的爐內反應變化，中鋼在原有煉鐵智慧平台再創新建立變料配渣智能模組，輔助操作人員快速應變調適高爐，以AI數位科技驅動低碳轉型工作。
王錫欽並說，由於高爐添加低排碳原料熱壓鐵塊(HBI)主要成分為金屬鐵，不需經過還原反應即能產出鐵水，可降低還原劑及熱能消耗量，對於高爐降低CO2排放有立竿見影的成效，屬極佳的低排碳原料，但HBI與鐵礦石的性質不同，高爐添加HBI後，隨著不同佈料配比，爐內鐵水熔融及渣流情形均有所差異，必須即時調整爐料結構及操作參數，以維持爐內原料的流動性及透氣性，確保高爐穩定產出鐵水。
王錫欽指出，中鋼2號高爐AI智能模組不僅已平行展開至1號、3號及4號高爐，也因應低碳煉鐵製程技術的發展，中鋼組成研究團隊深入解析HBI取代部分鐵礦投入高爐後的爐內反應，並在原有煉鐵智慧平台基礎上新建變料配渣智能模組，可在高爐添加HBI後透過AI演算法自動推算配渣調整方案，取代人工計算，不僅能即時穩定鐵水產出效率，也為中鋼未來於高爐投入大量低排碳原料做好萬全準備。
王錫欽並指出，中鋼近期完成6000噸HBI投入高爐之生產試驗，結果顯示每1噸HBI約可減少1.53噸CO2排放，證實高爐添加還原鐵是有效的碳中和路徑，且中鋼依照HBI投入高爐的反應情形，於煉鐵智慧平台創新開發變料配渣智能模組，可因應高爐大量添加低排碳原料的生產數據即時計算變料配渣方案，以穩定高爐運作，並將持續發展其他低碳煉鐵技術，朝2050碳中和各階段減碳目標務實推進。