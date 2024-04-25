《營業中》一觸即發！鬼鬼遭酸「變胖」再被郭泓志嗆：不要出張嘴
《嗨!營業中》第三季上週完美收官，每一集都創造話題，保持播出同時段冠軍，YT頻道日前推出番外篇，加碼宣布《嗨!營業中》第四季將於8月中旬與大家相見。番外篇由姚元浩、郭泓志、鬼鬼（吳映潔）前往花蓮，他們之前曾承諾新城國小棒球隊，如果他們獲得冠軍會再回到花蓮，準備豐盛料理讓他們飽餐一頓，如今要實現諾言。
記者吳昕蓓／綜合報導
一行人許久未見，鬼鬼一現身，姚元浩就大吃一驚：「妳是鬼鬼嗎？妳怎麼變胖？」鬼鬼也默認身材微微有改變，沒想到在前往花蓮的路上，姚元浩又抱怨鬼鬼：「上次找她露營都不賞臉！」她也無奈回答：「大家已經常在一起，你和郭哥（郭泓志）還要私下約去露營，感覺真的很膩！但這一次的行動很有意義，我現在是傷兵，滑雪大跌倒，扭傷腰全身酸痛，即使如此還是要前往花蓮煮冠軍大餐，實現諾言。」
三人抵達目的地，開始準備晚餐前置作業，鬼鬼因為扭傷只能坐在滑板上移動，看著郭泓志還有姚元浩開始搭起帳篷，鬼鬼主動巡問：「我能幫上什麼忙嗎？」郭泓志也不客氣回嗆：「妳不要只出嘴巴而已，妳又幫不了忙。」
很快地把帳篷搭好，姚元浩和郭泓志開始料理戰斧牛排、冠軍桶子雞、 冠軍歡樂拼盤、冠軍香腸炒飯等美味佳餚。晚餐時間一到，棒球隊小選手陸續拿著餐盤，看到豐盛的食物立刻大快朵頤，之後進入星空電影院時間，郭泓志端出親自為棒球小選手做的蛋糕，無法出席的莎莎還特別事先做了獎牌餅乾，夥伴們如此暖心的安排，讓棒球隊小選手度過幸福的一個晚上。
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