韓式幽默再現！韓國瑜大讚台日關係 「喝3杯清酒就水乳交融」
立法院長韓國瑜今（25）日上午出席第十一屆立法院「台日交流聯誼會」成立活動，立法院前院長王金平與眾多藍綠白立委都出席。韓國瑜致詞時發揮韓式幽默，指台日之間是最自然不過的關係，笑說日本朋友一開始見面時都很嚴肅、很莊嚴，「但三杯sake（清酒）下去，日本人心中的活潑小孩子就出來了，大家就會水乳交融。」
記者王德蓉／綜合報導
立法院今舉行第11屆立法院「台日交流聯誼會」成立大會，韓國瑜親自出席主持，也接下會長職務，王金平也出席並出任榮譽會長；立法院副院長江啟臣、日本駐台代表片山和之、外交部次長田中光，以及出任副會長的國民黨立委洪孟楷、民進黨立委邱議瑩、台灣民眾黨立委黃珊珊等，現場共計超過20立委到場。
韓國瑜致詞時金句連發，先是稱讚王金平對於歷史的傳承、所做的貢獻如數家珍，「王金平就像仙人指路，讓立委知道未來該怎麼做」；韓國瑜還笑說，王金平擔任院長時，在座與會的立委都還不是很成熟，「可以說王金平是看著我們長大的」，引發一陣哄堂大笑。
韓國瑜隨後指出，台日之間是最自然不過的關係，人與人之間有三種層次的交往，嘴對嘴、嘴對心，以及最高層次的心對心，他和片山和之代表一見如故，「彷彿看到雙胞胎、非常親，髮型都是絕頂聰明」。
韓國瑜說，日本朋友一開始見面都很嚴肅、很莊嚴，「但三杯sake（清酒）下去，每個日本人心中活潑的小孩子就跳出來了」，很自然又很幽默，大家就會水乳交融，都是心對心的關係，而當人際關係處理好了，教育、文化、科技各方面就能夠順利開展。