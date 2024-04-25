日本人最愛台灣伴手禮！不是茶葉、鳳梨酥 4種「超台新歡」懂買
旅遊熱潮夯，爭取海外旅客來台也成為全新戰場，「國泰 亞洲萬里通」正式攜手台灣三井不動產MITSUI OUTLET PARK、Mitsui Shopping Park LaLaport等多家百貨零售，主打一站式滿足觀光客來台所有需求，有效為全球會員擴充集哩場域與機制。並首度公開港日旅客到台灣購物旅遊最新趨勢，日本人最愛台灣伴手禮全面翻新、不再是茶葉、鳳梨酥，4種大感意外的「超台新歡」排行榜曝光，讓人忍不住大喊「很懂買」。
記者蕭涵云/綜合報導
根據交通部觀光署統計，2023年度來台旅客人次突破648萬人次，最愛到台灣旅遊前三名國家依序為香港、日本及南韓。全球會員數突破1100萬的「國泰 亞洲萬里通」，透過超過3000份會員問卷，分析超過半成受訪者有興趣在未來一年內來台灣旅遊，旅遊目的則以自由行、商務旅行、拜訪親友占大宗；受訪外國旅客更有高達91％最想體驗美食與購物，對台灣最有印象之處，除了美食、就是人情味和環境安全。
「國泰 亞洲萬里通」分享海外旅客來台喜好，冠亞軍的港日觀光客最愛行程為美食饗宴、購物行程、文化遊歷、放鬆行程、影視娛樂五大面向；同時擄獲兩國旅客的美食為台式桌菜及路邊小吃，而香港人最愛的台灣美食第一名是牛肉麵、日本人還很愛吃火鍋。從購物偏好來看，香港旅客熱衷於食品點心及服飾配件；日本人則展現超狂愛台心，最喜歡入手的不再是茶葉、鳳梨酥，4種「超台新歡」很懂買。
日本人來台旅遊最愛的伴手禮全面翻新，4種大感意外的「超台新歡」排行榜曝光，「台式調味醬料、捷運台鐵等大眾運輸周邊、服飾、文創商品」，都是必買的台灣商品，其中文創商品尤以茄芷袋及台味帆布袋最受歡迎，還有不少人熱衷來台購買3C台系家電，包括大同電鍋、與電蚊拍，實在讓人忍不住大喊「很懂買」。
「國泰 亞洲萬里通」正式攜手台灣三井不動產MITSUI OUTLET PARK、Mitsui Shopping Park LaLaport等多家百貨零售，主打一站式滿足觀光客來台所有需求，有效為全球會員擴充集哩場域。並首度公開港日旅客到台灣購物旅遊最新趨勢，日本人最愛台灣伴手禮全面翻新、不再是茶葉、鳳梨酥，4種大感意外的「超台新歡」排行榜曝光，讓人忍不住大喊「很懂買」。
「國泰 亞洲萬里通」為同時滿足海外旅客觀光需、求兼具服務台灣在地會員，正式宣佈一次聯手五間百貨夥伴，提供一站式購物賺哩服務，不只將客人吸引來台，也能順利引導他們到從北到南深入玩台灣。即日起至5月31日，台灣會員至MITSUI OUTLET PARK、Mitsui Shopping Park LaLaport購物，可享額外50%「亞洲萬里通」里數；使用新光三越skm points、Global Mall環球購物中心、昇恆昌iRich Club、微風百貨Breeze Rewards等點數兌換里數，亦可享額外50%里數，再加碼抽出10名幸運得主可獲得特別聯乘限量的「國泰X Samsonite行李箱- 28吋」等好禮。
另外，Klook則攜手交通部觀光署，持續推動海外旅客來台觀光，除了宣布未來3年加碼投資台灣75億外，還向日本旅客推出5000元住宿推廣抽獎優惠，強化日本旅客來台旅行的念頭與動機。活動上線短短5天已吸引上萬名日本用戶瀏覽活動頁面，帶動台灣飯店預訂量快速上升5倍之多；台灣旅遊商品包括高鐵、租車和景點等銷量，也在過去一周成長250%。