綜所稅申報5月開跑！4大新規一次看　臨櫃報稅別忘預約3合1服務

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財政部賦稅署長宋秀玲進一步說明，民法成年年齡由20歲下修至18歲，納稅義務人及其配偶的子女、同胞兄弟、姊妹、合於民法規定的其他親屬或家屬，於112年已滿18歲者（93年度及以前年度出生），除因在校就學、身心障礙或無謀生能力，可由納稅義務人列報扶養外，其餘應自行辦理結算申報；112年度剛滿18歲者（94年度出生），則可選擇自行申報或被列報扶養。
由於112年度每人基本生活費提高至20.2萬元，也因此，納稅義務人按財政部公告當年度每人基本生活所需費用乘以納稅義務人同一申報戶人數計算的基本生活所需費用總額，超過其依所得稅法規定得減除的免稅額及扣除額（包含標準或列舉扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前及長期照顧特別扣除額）合計數之差額（即基本生活費差額），得自其當年度綜合所得總額中減除，不予課稅。
自112年1月1日起實施個人受控外國企業制度，因此，個人及其關係人直接或間接持有低稅負區關係企業的股權合計達50%或具有控制能力者，應將「個人及其關係人持股明細表」併同綜合所得稅結算申報書申報；倘個人與其配偶及二親等以內親屬112年12月31日合計直接持有該CFC股權達10%，或未達10%但CFC當年度有虧損且以後年度欲適用虧損扣除者，另應填報並檢附「個人受控外國企業（CFC）營利所得計算表」及相關證明文件。
此外，財政部發布「112年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」，個人出售適用舊制房屋，應提示證明文件核實計算所得；倘未申報房屋交易所得、未提供交易時實際成交金額或原始取得成本，或稽徵機關未查得交易時的實際成交金額或原始取得成本者，稽徵機關應按兩大標準計算其所得額：
一、房地總成交金額達「一定金額門檻」者，倘稽徵機關僅查得或納稅義務人僅提供交易時之實際成交金額，而無法證明原始取得成本，應以查得之實際房地總成交金額，按出售時之房屋評定現值占公告土地現值及房屋評定現值總額之比例計算歸屬房屋之收入，再以該收入之17%計算其出售房屋之所得額。各地區之成交金額門檻如下：
1.台北市房地總成交金額6000萬元以上。
2.新北市房地總成交金額4000萬元以上。
3.桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市及高雄市，房地總成交金額3000萬元以上。
4.其他地區，房地總成交金額2000萬元以上。
二、房地總成交金額未達前揭金額門檻者，按房屋評定現值之一定比例計算其房屋交易所得額，例如臺北市為45%，各地區之比例詳「112年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」。
此外，民眾如須至國稅局臨櫃辦理綜合所得稅所得查調及輔導申報，可利用預約三合一服務，各地國稅局5月1日、5月27日、5月28日、5月29日、5月30日及5月31日中午及5月31日晚上延長至晚上7時，民眾可在申報當日可透過財政部電子申報繳稅服務網（網址https://tax.nat.gov.tw）連結各地區國稅局網站或直接至各地區國稅局網站進行當日取號，取號後產生QR-Code條碼及號碼序號，截取或列印該畫面，於號碼快到前至國稅局等候叫號。如遇過號重新掃描QR-Code條碼，等待現場呼叫3組號碼後即可插入叫號，免再重新取號。
報稅預約則可撥打免付費電話0800-000-321按9，利用快速服務選單，輸入欲前往的分局或稽徵所郵遞區號3碼，依語音的指示選擇「次日起算3個工作天」報稅時段，亦可透過財政部電子申報繳稅服務網連結各地區國稅局網站或直接至各地區國稅局網站預約報稅。
為節省民眾等候時間，報稅預約三合一服務提供觀看等候人數資訊，並在取號網頁「等待人數」區塊，運用顏色管理提醒民眾等待時間，當區塊顯示紅色預計等待1個小時以上，顯示黃色預計等待半個小時至1個小時，顯示綠色預計等待半個小時以內，民眾可參考選擇至顯示「綠色」的分局、稽徵所取號報稅。