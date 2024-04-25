1家8口吃萬元霸王餐！餐廳怒公布照片尋人　「結局反轉」店家感激

人力遭取代！印度IT專家：客服中心一年後會被AI「殺死」

▲印度IT業者塔塔諮詢服務公司（Tata Consultancy Services）的執行長克里斯瓦桑（K Krithivasan）表示，AI聊天機器人很快就能完成客服中心（call center）大部分的工作，估計在一年之內，AI將會「殺死」客服中心。客服中心示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度IT業者塔塔諮詢服務公司（Tata Consultancy Services）的執行長克里斯瓦桑（K Krithivasan）表示，AI聊天機器人很快就能完成客服中心（call center）大部分的工作，估計在一年之內，AI將會「殺死」客服中心。客服中心示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

AI人工智慧的技術應用是否會取代人力，一直是各行各業討論不斷的話題。對此，印度IT業者塔塔諮詢服務公司（Tata Consultancy Services）的執行長克里斯瓦桑（K Krithivasan）表示，AI聊天機器人很快就能完成客服中心（call center）大部分的工作，估計在一年之內，AI將會「殺死」客服中心，讓客服中心的市場需求降到最低。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《Hindustan Times》報導，克里斯瓦桑表示目前還沒有看到AI導致職位減少的現象，但是，AI技術的更廣泛應用勢必會徹底改變客服中心的定位，對於依賴客服中心產業提供大量就業機會的印度等國家，造成衝擊。

克里斯瓦桑指出，隨著科技進步，越來越多服務能夠主動解決客戶的痛點，在最理想的狀況下，客訴的頻率將大幅降低，因為系統理應可以預見問題發生，提前排除。

隨著AI聊天機器人學會分析用戶的歷史行為，這意味著AI能夠完成客服中心的大部分工作，克里斯瓦桑補充說，目前AI技術還無法達到這樣的水準，但預計可能在一年內就能提升到那樣的狀態。

克里斯瓦桑也提到了塔塔諮詢服務的業務發展，指出關於AI的專案工作大幅增加，幾乎以每一季增加一倍的速度在成長，說明了全球產業正在快速擁抱AI。

華為新機AI修圖「一秒讓妹子變爆乳」惹議　公司承認：有漏洞

聲音「AI化」算侵權？中國首例「AI聲音侵權」一審宣判配音員勝訴

世界首屆「AI小姐」選美大賽！冠軍有42萬元獎金　評審竟也非真人

中國AI服務夯！百度宣布聊天機器人「文心一言」突破2億用戶

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生