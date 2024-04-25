人力遭取代！印度IT專家：客服中心一年後會被AI「殺死」
AI人工智慧的技術應用是否會取代人力，一直是各行各業討論不斷的話題。對此，印度IT業者塔塔諮詢服務公司（Tata Consultancy Services）的執行長克里斯瓦桑（K Krithivasan）表示，AI聊天機器人很快就能完成客服中心（call center）大部分的工作，估計在一年之內，AI將會「殺死」客服中心，讓客服中心的市場需求降到最低。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《Hindustan Times》報導，克里斯瓦桑表示目前還沒有看到AI導致職位減少的現象，但是，AI技術的更廣泛應用勢必會徹底改變客服中心的定位，對於依賴客服中心產業提供大量就業機會的印度等國家，造成衝擊。
克里斯瓦桑指出，隨著科技進步，越來越多服務能夠主動解決客戶的痛點，在最理想的狀況下，客訴的頻率將大幅降低，因為系統理應可以預見問題發生，提前排除。
隨著AI聊天機器人學會分析用戶的歷史行為，這意味著AI能夠完成客服中心的大部分工作，克里斯瓦桑補充說，目前AI技術還無法達到這樣的水準，但預計可能在一年內就能提升到那樣的狀態。
克里斯瓦桑也提到了塔塔諮詢服務的業務發展，指出關於AI的專案工作大幅增加，幾乎以每一季增加一倍的速度在成長，說明了全球產業正在快速擁抱AI。