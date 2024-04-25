「法國跑車」Tony Parker抵台！與NBA傳奇Wilkins熱情幫粉絲簽名
前聖安東尼奧馬刺球星「法國跑車」Tony Parker以及亞特蘭大老鷹傳奇名將Dominique Wilkins今（25）日正式搭機抵台，他們將在明日舉辦抵台記者會，並將於4月26日至28日，參加在國立台灣藝術大學及新竹縣體育館舉辦的「2024 國泰 NBA 國際高中邀請賽」。
記者黃建霖/綜合報導
在台灣也很有名氣的NBA傳奇球星Tony Parker，過去和聖安東尼奧馬刺合作拿下4枚NBA冠軍戒、6次入選NBA全明星，並曾於2007年獲選為總冠軍賽MVP，退役之後，他在2023年成為第一位入選奈史密斯籃球名人紀念堂的法國球員。
而另一名來台的球星也是過去赫赫有名的人物，他是被譽為「人類精華片段」的前亞特蘭大老鷹名將Dominique Wilkins，他曾被認為是大鳥伯德（Larry Bird）生涯的主要對手之一，退役後同樣進入奈史密斯籃球名人紀念堂，而且還被選進NBA 75大球星。
兩人今天搭乘班機飛抵台灣桃園國際機場，現場有不少球迷在此等候，兩人一一滿足粉絲願望，幫大家簽名。兩人將在4月26日舉辦球星抵台記者會，並在當天下午指導台、日受邀高中的球員。
國泰金控和NBA合作第15年，今年邀請的4支菁英高中籃球隊，包括台灣的松山高中、光復高中，以及日本的福岡第一高校、開志國際高校，進行NBA國際高中邀請賽。
這次Parker和Wilkins兩位球星不僅將舉辦見面會，還將和多倫多暴龍隊現役助理教練Vin Bhavnani一起指導4支高中球隊。屆時將由兩位 NBA 傳奇球星為首的教練團隊，從中挑選 20 名表現出色的年輕球員，前往新竹縣體育館，參與「未來之星挑戰賽」。
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