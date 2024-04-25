地震速報APP「未取得氣象署授權」遭關切！地牛Wake Up提醒林同學

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沒想到軟體出現部分錯誤之餘，連授權部分也出現疑慮。「地牛Wake Up!」團隊今（25）日下午在臉書上發出澄清說明，針對最近對於林子祐同學在訪談中提到是使用地牛Wake Up!軟體界接氣象署數據一事，做出完整回應如下：
地牛Wake Up!是有正式和氣象署簽約合作的，而林同學從未取得地牛Wake Up!的授權，事實上我們也是接到氣象署的關切電話後才知道此事情。
地牛Wake Up!軟體中提供所謂的『連動功能』，最初的目的是希望使用者能夠透過此功能在收到地震警報後進行一些自動化的控制(例如：開關燈、開關設備電源、播放音效、瓦斯遮斷等)，該功能會在地牛Wake Up!收到地震警報後執行使用者指定的程式(通常是使用者自行開發)並傳入『所在地預估震度』以及『震波多久後抵達的秒數』兩個資料供使用者做後續的運用。
近期看到使用者透過我們的程式開發出各式各樣的應用讓我們非常的高興，這讓地震警報不再只是單純的通知人而已，而是有了進一步的發展與延伸，然而當初的構想是希望該連動功能只為使用者自身使用，並未設想到有使用者將上述兩個資料(預估震度與秒數)製成App並對公眾發布，這確實是我們的疏失，未來我們將補充使用者協議(EULA)，禁止使用者從事這類行為。
最後，我們的資深使用者可能會知道，早期我們也苦於因個人身分而無法取得地震預警資料，在開發上遇上不小阻礙，所以身為開發者也非常支持林同學開發這樣的App，我們也不責怪林同學未取得授權一事，因為這可能是沒有辦法中辦法，然而目前地震預警的發布是氣象署專責，需由氣象署自身或透過簽約合作伙伴對公眾發布，因此建議林同學儘速與氣象署簽約合作，而有興趣開發此類應用的個人開發者也可以向氣象署簽約合作取得地震預警資訊(現在已經有個人身分的方案)。
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