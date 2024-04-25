批藍白代理孕母草案不完備　民進黨：不該貿然通過應另立專法

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李晏榕表示，會議中與會者檢視現行的草案，針對單身女性及女同志配偶近用人工生殖技術有高度共識，但建議代理孕母相關條文應脫鉤處理。
與會者指出，現行藍白提出的草案有諸多問題尚待解決，例如代孕契約中可否要求或禁止代孕者於懷孕期間為特定行為？比如聽莫札特的音樂或禁止食用薑母鴨？或是要求代孕者的內在精神活動，例如改信其他宗教？如委託方提出要求，孕母是否有拒絕的權利？
李晏榕直言，藍白所有草案最大的問題是大多僅以委託方的立場出發，對於代孕者甚至是代孕子女的保障顯然不周，如貿然通過，勢必衍生後續更多問題。
李晏榕強調，對於孕母提供的諮詢不應只有醫療層面，也應該有心理與環境適應方面的諮詢，而且整體諮詢服務的提供應該要跨及整個懷孕前、中與生產後的所有階段。她說，孕母的「知情同意」是非常重要的，但目前藍白提出的所有草案中對於諮詢制度的設計均非常不完備，且諮詢內容應包含的事項全未規定，對於孕母的保障極度不足。
李晏榕說，至於大眾最為關切的代孕子女最佳利益，雖部分草案明文寫於條文中，但竟是放在「代孕者的資格」裡，對於實際如何執行，並未清楚說明，形同具文，令人無法理解。
李晏榕呼籲，人工生殖法修法不應於尚未完整討論細節、且未有完整配套的狀況下，貿然通過代理孕母的相關內容，因此單身女性及女同志配偶近用人工生殖技術應脫鉤處理。考慮到代理孕母議題的立法密度與技術相較於前兩者均相當複雜，她表示應另立專法規範，藍白陣營應再次檢視其等提出的草案，勿為了通過而通過，而忽略保障弱勢女性與代孕子女的重要性。