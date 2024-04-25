母親節送禮新選擇 不二糕餅「伴半餅禮盒」限量千盒

台中不二糕餅不只有神級美味蛋黃酥，迎接母親節，獨家研發限定新品「伴半餅禮盒組」，將傳統素滷肉大餅改良，以綠豆椪呈現，搭配母親節「媽的人生時光機」主題，以手繪插畫設計推出專屬限定禮盒組，限量1千盒，即日起在台中門市上市，並於26日起進駐高雄漢神巨蛋設立快閃櫃，搶攻母親節市場。
記者金武鳯/台中報導
不二糕餅特別為母親節開發的「伴半餅」，是以健康、低碳飲食為出發點，將傳統素滷肉大餅改良，餡料除了手炒香菇與金針菇，還加入植物肉。此外更將傳統大餅創新以綠豆椪呈現，健康美味外，大小適中，一個人吃來不負擔，讓懷舊好味融和健康與環保，走入蔬食時尚新潮流！
特別的是，搭配母親節「媽的人生時光機」主題，「伴半餅」上，蓋有象徵生命與健康的「五芒星」，如同寶寶的肚臍，代表媽媽與孩子情感親密連結；也如同指南針上的指針，是彼此人生道路最重要的方向指引。專屬限定禮盒設計以手繪插畫，描繪媽媽與孩子搭上伴半餅時空飛船，在各個星球中探索，讓孩子上半人生，與媽媽的過半人生，成為彼此最棒的人生旅伴！
睽違一年，不二糕餅又要在高雄漢神巨蛋快閃櫃與餅粉相見！快閃櫃4月26日起至5月12日，超人氣蛋黃酥、獨創美味檸月酥與茶鳳黃、「最強秒殺台式馬卡龍」福令卡以及母親節限定新品「伴半餅禮盒組」，通通都買得到！