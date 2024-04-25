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10款米其林級甜點吃到飽！日籍主廚監製　全台「漢來海港」推22天

▲「漢來海港」甜點季又到來，此次邀請來自日本的米其林星級主廚－昆布智成來台客座，以巧克力為創作發想，推出「巧遇甜點季」，明（26）日開始全台7家海港餐廳都吃得到10款獨有甜點。（圖／漢來海港提供）
▲「漢來海港」甜點季又到來，此次邀請來自日本的米其林星級主廚－昆布智成來台客座，以巧克力為創作發想，推出「巧遇甜點季」，明（26）日開始全台7家海港餐廳都吃得到10款獨有甜點。（圖／漢來海港提供）

記者葉盛耀/綜合報導

漢來美食旗下的人氣餐廳「漢來海港」每年甜點季總是吸引許多甜點愛好者前往嚐鮮，今年甜點季邁入第10年，邀請來自日本的米其林星級主廚－昆布智成來台客座，以巧克力為創作發想，推出「巧遇甜點季」，全台7家海港餐廳都吃得到10款獨有甜點。明（26）日起至5月17日，為期三週的時間，米其林甜點加上還有受歡迎的松葉蟹腳海鮮鍋與各式生猛海鮮，通通都可吃到飽。另外，台北喜來登大飯店則攜手台南老店「阿霞飯店」，即日起於館內自助餐廳「十二廚」期間限定推出「府城美食節」，超過20款經典料理，從早餐到晚餐皆可嚐到阿霞飯店招牌菜

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日本甜點界新星－昆布智成主廚出生於甜點世家，曾在法國米其林二星餐廳L'Atelier de Joël Robuchon擔任甜點主廚，如今為日本知名和菓子店「昆布屋孫兵衛」第十七代經營者。昆布智成主廚擅長製作生菓子、盤飾甜點、杯裝甜點和如同珠寶般的精品甜點。旅法期間他累積深厚功力、汲取風土民情，將華麗繽紛的法式甜點與平和淡然的日式美學巧妙結合，呈現與眾不同的甜點風味。

▲漢來海港自助餐廳今年度的甜點季活動，邀請日本甜點界新星－昆布智成主廚。（圖／漢來海港提供）
▲漢來海港自助餐廳今年度的甜點季活動，邀請日本甜點界新星－昆布智成主廚。（圖／漢來海港提供）
像是外觀光澤如藝術品的「永續」，是將白巧克力和抹茶結合，杏桃、檸檬、百香果製成的內餡，清爽又帶有深度的口感。「皇家」則是運用了無麩質茶香海綿蛋糕，搭配阿薩姆巧克力奶餡和佛手柑果凍，以及巧克力奶香香緹和茶香巧克力慕斯，味道層次分明，餘韻回味悠長。

▲昆布智成主廚擅長將華麗繽紛的法式甜點與平和淡然的日式美學巧妙結合，呈現與眾不同的甜點風味。（圖／漢來海港提供）
▲昆布智成主廚擅長將華麗繽紛的法式甜點與平和淡然的日式美學巧妙結合，呈現與眾不同的甜點風味。（圖／漢來海港提供）
另一款「和諧」則是將巧克力慕斯與覆盆子果泥和開心果穆斯林奶油餡結合，交織出和諧又平衡的多層次滋味。就連外觀看似樸實無華的「巧克力旅人蛋糕」，內層也是別具巧思，厚實綿密的巧克力磅蛋糕，帶有淡淡的奶油香氣，加入杏仁與開心果增添風味，整體質地帶點濕潤，香甜而不膩口。

▲外觀樸實的「巧克力旅人蛋糕」，內層別具巧思，屬於厚實綿密的巧克力磅蛋糕。（圖／漢來海港提供）
▲外觀樸實的「巧克力旅人蛋糕」，內層別具巧思，屬於厚實綿密的巧克力磅蛋糕。（圖／漢來海港提供）
昆布主廚提到，這次在甜點的創作上，為展現巧克力的風味層次，每款甜點都花了很多巧思來研發及製作，嘗試賦予巧克力甜點不一樣的生命力，為讓每一口都充滿驚喜，昆布主廚也特別重視食材的組合以及口味層次和適口性，並運用水果的酸度等元素平衡甜度，希望能用甜點打造一場跨國的美味邂逅，讓喜歡甜點的消費者無需遠赴日本，便能細味昆布智成主廚的匠心經典，盡情享受巧克力的迷人風味。

10款米其林等級的甜點輪番上市，全台7家漢來海港自助餐廳都吃得到，餐檯另外還有一直受到歡迎的生猛海鮮，包含松葉蟹海鮮鍋、溫生蠔與當令蝦蟹等，通通無限量暢享，另外，還有今年２月剛加碼的紅白酒喝到飽。

至於台北喜來登大飯店，則攜手台南老字號南霸天「阿霞飯店」，即日起於館內自助餐廳「十二廚」期間限定推出「府城美食節」，由第三代傳人吳健豪規劃超過20款經典料理，從早餐到晚餐皆可嚐到阿霞飯店招牌菜，包含古早味冷盤四天王：蝦棗、粉腸、炸豬肝捲、蟳丸。

另還有其他阿霞飯店招牌菜色，包含生炒鱔魚意麵、鮑魚海鮮飯湯，以及糖水杏仁豆腐、椪餅等，另外，更不容錯過「蒜蓉松葉蟹吃到飽」，餐價每位最低午餐1,390元起，活動期間線上訂位完成信用卡綁定再加碼送阿霞飯店「招牌紅蟳米糕」。

▲台北喜來登十二廚攜手台南台菜名店「阿霞飯店」，推出「府城美食節」，即日起供應，炒鱔魚意麵、蒜蓉松葉蟹、鮑魚海鮮飯湯、糖水杏仁豆腐等，通通都可吃到飽。（圖／台北喜來登提供）
▲台北喜來登十二廚攜手台南台菜名店「阿霞飯店」，推出「府城美食節」，即日起供應，炒鱔魚意麵、蒜蓉松葉蟹、鮑魚海鮮飯湯、糖水杏仁豆腐等，通通都可吃到飽。（圖／台北喜來登提供）
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