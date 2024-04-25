10款米其林級甜點吃到飽！日籍主廚監製　全台「漢來海港」推22天

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像是外觀光澤如藝術品的「永續」，是將白巧克力和抹茶結合，杏桃、檸檬、百香果製成的內餡，清爽又帶有深度的口感。「皇家」則是運用了無麩質茶香海綿蛋糕，搭配阿薩姆巧克力奶餡和佛手柑果凍，以及巧克力奶香香緹和茶香巧克力慕斯，味道層次分明，餘韻回味悠長。
另一款「和諧」則是將巧克力慕斯與覆盆子果泥和開心果穆斯林奶油餡結合，交織出和諧又平衡的多層次滋味。就連外觀看似樸實無華的「巧克力旅人蛋糕」，內層也是別具巧思，厚實綿密的巧克力磅蛋糕，帶有淡淡的奶油香氣，加入杏仁與開心果增添風味，整體質地帶點濕潤，香甜而不膩口。
昆布主廚提到，這次在甜點的創作上，為展現巧克力的風味層次，每款甜點都花了很多巧思來研發及製作，嘗試賦予巧克力甜點不一樣的生命力，為讓每一口都充滿驚喜，昆布主廚也特別重視食材的組合以及口味層次和適口性，並運用水果的酸度等元素平衡甜度，希望能用甜點打造一場跨國的美味邂逅，讓喜歡甜點的消費者無需遠赴日本，便能細味昆布智成主廚的匠心經典，盡情享受巧克力的迷人風味。
10款米其林等級的甜點輪番上市，全台7家漢來海港自助餐廳都吃得到，餐檯另外還有一直受到歡迎的生猛海鮮，包含松葉蟹海鮮鍋、溫生蠔與當令蝦蟹等，通通無限量暢享，另外，還有今年２月剛加碼的紅白酒喝到飽。
至於台北喜來登大飯店，則攜手台南老字號南霸天「阿霞飯店」，即日起於館內自助餐廳「十二廚」期間限定推出「府城美食節」，由第三代傳人吳健豪規劃超過20款經典料理，從早餐到晚餐皆可嚐到阿霞飯店招牌菜，包含古早味冷盤四天王：蝦棗、粉腸、炸豬肝捲、蟳丸。
另還有其他阿霞飯店招牌菜色，包含生炒鱔魚意麵、鮑魚海鮮飯湯，以及糖水杏仁豆腐、椪餅等，另外，更不容錯過「蒜蓉松葉蟹吃到飽」，餐價每位最低午餐1,390元起，活動期間線上訂位完成信用卡綁定再加碼送阿霞飯店「招牌紅蟳米糕」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！