長期投資基金好、還是ETF好？台股基金短中長期都完勝
長期投資該買台股ETF？還是台股基金？根據晨星資料統計，規模前10大台股基金無論近1年、近2年、近3年、近5年、近10年的平均績效表現都優於台股ETF，而且投資時間越長，報酬率勝出的幅度越大。
記者許家禎／台北報導
以近3年為例，規模前10大的台股ETF平均報酬率為44.1%，而台股基金為64.6%；近5年來看，同樣的台股ETF平均績效133%，台股基金已達224.4%；近10年，同樣台股ETF平均報酬242.9%，台股基金平均卻繳出443.7%的亮眼成績。
基富通總經理王浩宇表示，不管是台股ETF或台股基金，都是不錯的理財工具，只是商品設計不同，ETF是以貼近標竿指數報酬為目標，因此經理人依照參考指數配置成分股，而台股主動基金則是以打敗指數為目標，透過經理人主動式選股策略，期望創造超額回報。
此外，台股基金是國內最早發展的共同基金商品，經歷多次景氣循環考驗，尤其是成立滿10年以上的長青基金，長期的績效表現自然有目共睹，非常適合小資族，或者是長期理財為目的投資人。另外，再搭配基富通等基金交易平台終身0手續費優惠，降低投資成本，贏在長期投資的起跑點。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。